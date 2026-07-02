Про це президент України заявив в четвер, 2 липня.

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Як Зеленський відреагував на російську атаку?

Володимир Зеленський прокоментував масований нічний удар по Києву.

Президент повідомив, що в місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях – переважно це звичайні житлові будинки, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

Загалом під час нічної атаки Росія застосувала понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких – балістичні, а також майже 500 ударних дронів, серед яких були реактивні "Шахеди". Зеленський зазначив, що українські захисники неба збили значну частину засобів повітряного нападу, втім уникнути всіх влучань не вдалося.

Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають,

– сказав глава держави.

За словами президента, особливо важливою є реалізація домовленостей про виробництво антибалістики.