Про це повідомляє ДСНС України.

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Які наслідки обстрілу в різних районах?

За попередньою інформацією, під час масованого удару двоє людей загинули, ще 12 – зазнали поранень, а 16 людей вдалося врятувати.

На жаль, цієї ночі суттєво постраждав Дарницький район: там фіксують часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Тим часом у Шевченківському районі столиці сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами також є руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 квадратних метрів, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі сталася пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки.

Під час атаки постраждав і Печерський район Києва: там повідомляють про руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежу в межах першого та другого поверхів на площі 200 квадратних метрів.

Наслідки нічного обстрілу столиці Фото: ДСНС Києва

В Оболонському районі виникла пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого – зараз рятувальники надають йому першу домедичну допомогу.

У Святошинському районі пошкоджені 2 приватних житлових будинки.

У Деснянському районі пошкоджена житлова 9-поверхівка.

Як наголосили в ДСНС, зараз на місцях атаки продовжують працювати всі необхідні служби, інформація щодо наслідків уточнюється.

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Нагадаємо, інформація про можливу масовану атаку з'явилася ввечері 1 липня. Тоді ж одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в країні WOG оголосила про тимчасове закриття своїх АЗК – вони не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00.