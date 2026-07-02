Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Каковы последствия обстрела в разных районах?

По предварительной информации, во время массированного удара двое человек погибли, еще 12 получили ранения, а 16 человек удалось спасти.

К сожалению, этой ночью существенно пострадал Дарницкий район: там фиксируются частичные разрушения жилых 5-этажного и 9-этажного домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.

Между тем в Шевченковском районе столицы произошел пожар на общей крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам также зафиксированы разрушения 5-этажного жилого дома, возгорание в жилом 5-этажном доме на площади 300 квадратных метров, а также в 3-этажном нежилом здании.

В Голосеевском районе произошел пожар на техническом этаже 16-этажного здания.

Во время атаки пострадал и Печерский район Киева: там сообщают о разрушении жилого 9-этажного дома, а также о пожаре на первом и втором этажах площадью 200 квадратных метров.

Последствия ночного обстрела столицы. Фото: ГСЧС Киева

В Оболонском районе возник пожар на территории складской площадки, откуда люди доставили пострадавшего в ближайшее пожарное подразделение – сейчас спасатели оказывают ему первую домедицинскую помощь.

В Святошинском районе повреждены два частных жилых дома.

В Деснянском районе повреждено 9-этажное жилое здание.

Как отметили в ГСЧС, сейчас на местах атак продолжают работать все необходимые службы, информация о последствиях уточняется.

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Напомним, информация о возможной массированной атаке появилась вечером 1 июля. Тогда же одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в стране WOG объявила о временном закрытии своих АЗК – они не будут работать в период с 21:00 до 07:00.