Новий український дрон "Палиця" отримав Starlink і дальність 90 км

Українська компанія Deviro представила новий ударний безпілотник літакового типу "Палиця", який призначений для ураження цілей у тактичному тилу противника. Розробники позиціонують новинку як доступнішу альтернативу ударному БПЛА "Булава", яка дозволить виконувати частину бойових завдань із меншими витратами.

Про новий безпілотник представники Deviro розповіли журналістці "Оборонки" під час демо-дня Технологічних сил України.

Створений для ударів на відстані до 90 кілометрів

"Палиця" належить до класу ударних безпілотників літакового типу.

За інформацією компанії, дрон може уражати наземні цілі на відстані до 90 кілометрів, перебувати у повітрі до 70 хвилин і нести бойову частину масою до 3 кілограмів.

Таких характеристик достатньо для атак на техніку, склади, пункти управління та інші об'єкти у ближньому тактичному тилу противника.

Дешевша альтернатива "Булаві"

У Deviro пояснюють, що новий безпілотник створювався як бюджетніший варіант уже відомого ударного комплексу "Булава".

За словами маркетинг-директора компанії Романа, використання двох різних платформ дозволяє екіпажам обирати найбільш економічно доцільний варіант під конкретне бойове завдання.

Якщо ціль розташована в межах 90 кілометрів і не потребує потужнішої бойової частини, застосування дешевшої "Палиці" дозволяє зберегти дорожчі комплекси для складніших місій.

Точну вартість нового безпілотника компанія поки не розкриває.

Український дрон "Палиця" вже проходить бойові випробування. Фото Оборонка

Starlink, MESH і сумісність із "Лелекою"

Для керування безпілотником Deviro використовує цифровий двосторонній канал зв'язку із шифруванням AES-128/256.

Також комплекс підтримує роботу через Starlink, технологію MESH та сумісний із комплексами "Лелеки", які вже широко використовуються українськими військовими.

Дальність передачі телеметрії та відеосигналу за умови прямої видимості становить до 100 кілометрів.

Уже проходить бойові випробування

Наразі "Палиця" перебуває на етапі бета-тестування в бойових умовах.

Після завершення випробувань Deviro планує розпочати серійне виробництво нового комплексу.

Компанія не уточнює термінів запуску виробництва, однак зазначає, що випробування мають підтвердити всі заявлені характеристики.

Чому це важливо

Українські виробники дедалі частіше створюють не окремі безпілотники, а цілі лінійки ударних систем різної дальності та вартості. Такий підхід дозволяє використовувати дорожчі далекобійні дрони лише там, де вони справді необхідні, а простіші й дешевші комплекси — для ураження менш віддалених цілей.

Фактично Deviro застосовує той самий принцип, який давно використовується в авіації та артилерії: для кожної цілі обирається зброя, що забезпечує потрібний ефект із мінімальними витратами. Для умов сучасної війни, де кількість ударних безпілотників стає не менш важливою за їхні характеристики, такий підхід може суттєво підвищити ефективність використання ресурсів. А щоб покращити професійність операторів БПЛА, в Україні навіть проводять FPV-перегони.