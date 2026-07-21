Про проведення турніру "Fight & Flight. Патріотичні FPV-перегони" повідомили організатори — Drone Fight Group та Victory Drones. Партнерами заходу виступили Федерація військових пілотів БпЛА України, PG Robotics, Bat Drones, "Аратта" та інші українські miltech-компанії й підрозділи.

Змагатимуться на віртуальному острові Зміїний

Учасники турніру літатимуть у режимі Multiplayer Racing на спеціально створеній віртуальній трасі, розташованій на острові Зміїний.

Організатори зазначають, що до участі допускаються українці з базовими та просунутими навичками керування FPV-дронами. Змагатися можуть як військовослужбовці, так і цивільні.

Таким чином турнір поєднує спортивний формат із відпрацюванням практичних навичок керування безпілотниками.

Як проходитимуть перегони

Кваліфікація триватиме з 10:00 до 18:30. Протягом цього часу учасники зможуть необмежену кількість разів проходити трасу, покращуючи власний результат.

За підсумками кваліфікації до фіналу потраплять 16 найкращих пілотів.

Фінальна частина розпочнеться о 19:00 і проходитиме за олімпійською системою на вибування. Пряма трансляція запланована на YouTube-каналі Victory Drones. Ведучим стане актор та FPV-ентузіаст Юрій Громовий.

Переможці отримають дрони

Для учасників підготували як головні призи, так і спеціальні номінації та додаткові розіграші.

Серед нагород — FPV-дрони, зокрема iFlight Chimera7, комплектуючі для безпілотників та брендована продукція українських виробників.

Реєстрація відкрита до 18:00 1 серпня за спеціальною онлайн-формою.

Навіщо проводять такі турніри

Організатори заявляють, що головна мета — створити в Україні нову масову FPV-дисципліну, яка поєднуватиме кіберспорт, підготовку операторів безпілотників та розвиток оборонних технологій.

Перший турнір має стати початком серії регулярних чемпіонатів, які допоможуть залучати нових людей до FPV-пілотування та підготовки операторів безпілотних систем.

Для України це також спосіб розширити кадровий резерв. З огляду на зростаючу роль FPV-дронів на полі бою, симулятори дедалі частіше використовуються не лише як навчальний інструмент, а й як майданчик для пошуку перспективних пілотів. Саме тому подібні змагання поступово стають елементом системи підготовки операторів безпілотників, а не лише кіберспортивною розвагою.