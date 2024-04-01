Як працюють на передовій прикордонні аеророзвідники? Хто найкраще опановує цю професію? Та що варто знати тим, хто вирішив пов'язати своє життя із руйнівними "пташками"? Розповість 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Хто керує дронами

До повномасштабного вторгнення парк БпЛА прикордонників налічував близько двохсот одиниць. То були переважно коптери, які обстежували море, сухопутні кордони та лінію розмежування з окупованими територіями. Відтоді їхня кількість зросла у десятки разів. Приблизно 80% арсеналу – розвідувальні дрони. Решта – ударні. Але це вже зовсім інша техніка, а головне – зовсім інші люди.

Дуже багато молодих. В середньому це 20 – 25 років. Це переважно 80%. Їм подобається цей напрямок, середовище, в якому люди працюють,

– зауважив начальник сектора управління авіації ДПСУ Сергій Романюк.

Наприклад, аеророзвідникам одного з прикордонних підрозділів на псевдо "Білий" та "Кабан" лише трохи за двадцять, але за плечами у юнаків – бойовий досвід на найгарячіших ділянках фронту. Запевняють: навчитися керувати "пташкою" зовсім нескладно. Але є нюанси.

"Я вважаю, що на оператора БпЛА може навчитися навіть маленька дитина. Все залежить від самої людини, від її натхнення і мотивації. Тобто за 2 – 3 тижні будь-хто, будь-яка людина може стати маленьким оператором БпЛА та вміти керувати невеличким дроном", – відзначив прикордонник, оператор БпЛА на псевдо "Білий".

З фізичних навичок головне – моторика. Це як у комп'ютерній грі. А з мотиваційних – бажання.

"Людина повинна мати бажання, далі – пройти певну підготовку вивчення дрона і практику. Найкраща підготовка – це в бою. Коли ти дійсно бачиш всі нюанси, все, що ти не допрацював. Бо те, як ти літаєш на полігоні, значно відрізняється від того, як літаєш на бойових", – зауважив прикордонник, оператор БпЛА на псевдо "Кабан".

Яка має бути підготовка в оператора дрона

Якщо є термін "універсальний солдат", то для них найбільше підходить "універсальний літун". Хлопці добре вправляються як з ударними, так і з розвідувальними БпЛА. Окрім того, мають в умовному "портфоліо" фах антидронового стрільця. І таких серед прикордонних пілотів – більшість.

"У нашій Державній прикордонній службі я ще не зустрічав оператора БпЛА з одним сертифікатом. В нас від 2-х і більше – як і літакового так і мультироторного типу. Є такі навіть, які взагалі пройшли навчання за кордоном", – сказав Сергій Романюк.

Підготовка операторів триває близько місяця. Це вважається оптимальним. Навчання проходить спочатку дистанційно – протягом 2 тижнів на онлайн-платформах. Наступні 2 тижні – вже практична підготовка. Бійці вчаться на спеціальних полігонах.

Отримати фах аеророзвідника може кожен вмотивований військовий. Певні вимоги лише до майбутніх FPV-шників. Це – особлива каста, підготовка якої йде за окремою програмою.

Якщо ми підбираємо на таку посаду оператора, то перевага надається тим, хто має досвід в моделюванні, в електроніці, в програмуванні тощо. На жаль, на даний момент ми невелику кількість операторів в цьому напрямку можемо готувати. Це до 5 чоловік за тиждень,

– додав Романюк.

За словами прикордонників, за два роки великої війни можливості дронів та система підготовки їхніх операторів дуже змінилася: як кількісно, так і якісно.

Як працюють дрони

За статистикою середня тривалість життя дрона на фронті – 3 – 4 вильоти. Їх збивають, глушать РЕБ або вони просто падають, використавши ресурс. Так, за добу витрачається від 2 до 5 дронів. Мовиться як про розвідувальні, так і ударні.

Поповнити безпілотний авіапарк прикордонникам вдається за рахунок благодійних організацій та державних закупівель. Найкраще себе зарекомендував започаткований минулоріч проєкт "Дрони для кордону".

"За 2023 рік ми назбирали 6 мільйонів 700 тисяч гривень, завдяки чому було придбано 21 БпЛА. В цьому році ми вже назбирали більше 2 мільйонів за неповні 2 місяці. Найближчим часом, як тільки надійдуть заявки від наших операторів, вони також будуть миттєво реалізовані", – пояснив начальник сектору управління авіації ДПСУ.

За минулий рік оператори БпЛА прикордонників здійснили понад 25 тисяч бойових вильотів. За кожним з них – філігранна робота та величезна відповідальність. Бо вчасно виявлені позиції, знищені солдати та техніка ворога – це збережені життя: військових і мирних.