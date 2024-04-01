Що відбувається на ворожій території? Про роботу групи прикордонної аеророзвідки, якою керує військовий на псевдо "Шостка", розповість 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Специфіка роботи на кордоні

Від північного кордону України до ворожої території усього декілька кілометрів. На цих позиціях працює група прикордонних аеророзвідників. Вони перевіряють, чи є загроза на їхньому напрямку. Перед роботою – обов'язково моніторять небо.

"Згідно з діапазоном роботи частот "спектру" знаходимо ворожі БпЛА. Ми знаємо, на якій частоті вони працюють, тому можемо дуже легко здійснити розвідку на ворожі дрони. Якщо вони тут перебувають, то ми трошки зачекаємо, і потім почнемо працювати. А може його й знищимо", – розповів прикордонник, аеророзвідник з позивним "Фарш".

У цій роботі вкрай важливо – не "спалитися". Оператори дронів для ворога – така сама бажана мішень, як і снайпери. Утім, це взаємно: полювання ведеться з обох боків.

Спочатку дорозвідка, потім тепловізором перевіряємо найближчі ярки, поля, що вдень, що вночі, щоб побачити, чи є загроза на цьому напрямку. Що ми маскуємося, що вони маскуються – тепловізор на дроні це дуже велике діло. Так само працюють їхні "крила", "мавіки". Тобто та сама апаратура, що й у нас",

– зазначив начальник відділення повітряної розвідки "Шостка".

Прикордонники відстежують найменші рухи людей та техніки у визначеному квадраті. Будь-що підозріле має значення. Вся інформація передається на батальйони.

Росіяни постійно обстрілюють прикордоння

Вже за 2 – 3 кілометри до кордону – добре укріплена перша лінія оборони росіян. Це опорні пункти, протитанкові рови, зв'язані в три ряди "зуби дракона" і плюс заміновані підступи.

Українські міста та села прикордоння страждають від постійних обстрілів. У прикордонників навіть склалося враження, що інколи ворог просто розважається. Так, військові розповіли, як росіяни скидають на місцеве населення КАБи, внаслідок чого гинуть люди. Коли фермери збирали врожай, окупанти обстрілювали трактори та комбайни.

Тому будь-яка зібрана інформація – дуже важлива. Вона допоможе завадити планам агресора.

"Наприклад, ми працюємо, бачимо, що під'їжджає машина. Вони (росіяни – 24 Канал) починають розкладати антени, ФПВ. Ця інформація швидко передається на бригаду – ціль дуже жирна, відразу працюють туди. Ми так 2 рази їх виявляли і накривали. Так само накривали їх, коли їхній дрон необачно залетів, а ми збоку за ним красиво спостерігали. Зробили роботу спільно з нашими колегами і знищили оператора БпЛА, оператора протидії БпЛА з антидроновою рушницею і ще 4 трьохсотих. Загалом Їх було шестеро. Так відпрацювали та швидко відійшли", – розповів про результати роботи "Шостка".

Дрони – незамінні помічники

Більшість членів команди "Шостки" працюють з дронами від самого початку вторгнення. Зізнаються: отримувати розвіддані стає дедалі важче. Однак прикордонники мають у резерві кілька хитрих прийомів.

"Вони "зашились" РЕБами дуже сильно. Кожна СПшка – як не окопний РЕБ купольний, так дієнаправлений. Саме цікаво, коли вони хочуть щось робить, наприклад, дрон запустити або ще щось, вони теж виключають РЕБ. Бо він і на їхню апаратуру діє. В цей момент ми розуміємо, що їхнє "крило" або "пташка" теж в небі. В цей момент залітаємо, працюємо максимально швидко, щоб максимум зняти", – зазначив начальник відділення повітряної розвідки.

Бійці працюють цілодобовою, не залежно від погоди. Головне у цій роботі – зберегти життя побратимів.