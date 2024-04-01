Что происходит на вражеской территории? О работе группы пограничной аэроразведки, которой руководит военный с позывным “Шостка”, расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Смотрите также Есть за что мстить: что известно о новой штурмовой бригаде "Месть"

Специфика работы на границе

От северной границы Украины до вражеской территории всего несколько километров. На этих позициях работает группа пограничных аэроразведчиков. Они проверяют, есть ли угроза на их направлении. Перед работой – обязательно мониторят небо.

"Согласно диапазону работы частот "спектра" находим вражеские БПЛА. Мы знаем, на какой частоте они работают, поэтому можем очень легко осуществить разведку на вражеские дроны. Если они здесь находится, то мы немножко подождем, и потом начнем работать. А может его и уничтожим", – рассказал пограничник, аэроразведчик с позывным "Фарш".

В этой работе крайне важно – не "спалиться". Операторы дронов для врага – такая же желанная мишень, как и снайперы. Впрочем, это взаимно: охота ведется с обеих сторон.

Сначала доразведка, потом тепловизором проверяем ближайшие овраги, поля, что днем, что ночью, чтобы увидеть, есть ли угроза на этом направлении. Что мы маскируемся, что они маскируются – тепловизор на дроне это очень большое дело. Так же работают их "крылья", "мавики". То есть та же аппаратура, что и у нас,

– отметил начальник отделения воздушной разведки "Шостка".

Пограничники отслеживают малейшие движения людей и техники в определенном квадрате. Любое подозрительное имеет значение. Вся информация передается на батальоны.

Россияне постоянно обстреливают приграничье

Уже за 2 – 3 километра до границы – хорошо укреплена первая линия обороны россиян. Это опорные пункты, противотанковые рвы, связанные в три ряда "зубы дракона" и плюс заминированные подступы.

Украинские города и села приграничья страдают от постоянных обстрелов. У пограничников даже сложилось впечатление, что иногда враг просто развлекается. Так, военные рассказали, как россияне сбрасывают на местное население КАБы, в результате чего гибнут люди. Когда фермеры собирали урожай, оккупанты обстреливали тракторы и комбайны.

Поэтому любая собранная информация – очень важна. Она поможет помешать планам агрессора.

"Например, мы работаем, видим, что подъезжает машина. Они (россияне – 24 Канал) начинают раскладывать антенны, FPV. Эта информация быстро передается на бригаду – цель очень жирная, сразу работают туда. Мы так 2 раза их выявляли и накрывали. Так же накрывали их, когда их дрон опрометчиво залетел, а мы сбоку за ним красиво наблюдали. Сделали работу совместно с нашими коллегами и уничтожили оператора БПЛА, оператора противодействия БПЛА с антидроновым ружьем и еще 4 трехсотых. В общем их было шестеро. Так отработали и быстро отошли", – рассказал о результатах работы "Шостка".

Дроны – незаменимые помощники

Большинство членов команды "Шостки" работают с дронами с самого начала вторжения. Признаются: получать разведданные становится все труднее. Однако пограничники имеют в резерве несколько хитрых приемов.

"Они "зашились" РЭБами очень сильно. Каждая СПшка – как не окопный РЭБ купольный, так действенный направленный. Самое интересно, когда они хотят что-то делать, например, дрон запустить или еще что-то, они тоже выключают РЭБ. Потому что он и на их аппаратуру действует. В этот момент мы понимаем, что их "крыло" или "птичка" тоже в небе. В этот момент залетаем, работаем максимально быстро, чтобы максимум снять", – отметил начальник отделения воздушной разведки.

Бойцы работают круглосуточно, независимо от погоды. Главное в этой работе – сохранить жизнь собратьев.