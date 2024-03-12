Професійні, підготовлені та озброєні – тепер вони бригада Гвардії Наступу – "Помста". Детальніше про те, як нова бригада нищить ворога розповість 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Радимо переглянути Є 15 секунд, без шансу на помилку: які секрети у професійних ловців "Шахедів"

Як все почалося

Про їхній подвиг говорила вся країна, а їхня історія лягла в основу сюжету фільму, створеного на реальних подіях. Луганський прикордонний загін, який до останнього тримав оборону у кварталі із символічною назвою "Мирний".

170 прикордонників загону – останні українські бійці, які у червні 2014-го тримали оборону в Луганську. Решта військових об’єктів вже були під контролем бойовиків. На вмовляння ворога здатися, прикордонники відповіли відмовою, хоч добре усвідомлювали, що на них чекає.

Бойовики вели вогонь звідусіль: з квартир багатоповерхівок та дахів сусідніх будинків. Штурмували загін три сотні російських найманців. Кілька днів героїчної оборони: восьмеро поранених, двоє з них – тяжко. Проте – без втрат. Згодом за наказом керівництва прикордонники позиції залишили. Та навіть самі росіяни визнали: українці – не здалися.

Після подій 2014 року відроджений прикордонний загін оселився на Луганщині. Його підрозділи вели службу в контрольних пунктах на лінії розмежування з окупованою частиною області та на кордоні з Росією. Проте ворог прийшов і туди.

Робота в час повномасштабного вторгнення

Перші сигнали про майбутню велику війну Луганщина отримала ще до 24 лютого. Напередодні ситуація на лінії розмежування вкрай загострилася. А на ранок вторгнення – вщент розбиті КПВВ, понівечені міста та початок нової окупації.

Читайте до теми На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті

Перший загиблий Сил Оборони України – прикордонник Луганського загону, майстер-сержант Денис Ткач. Близько 03:30 у ніч на 24 лютого 2022 року він загинув у бою з диверсійно-розвідувальною групою на ділянці відділу прикордонної служби "Мілове", на самісінькому кордоні з Росією.

На 10-му році війни луганські захисники продовжують боротьбу.

На теперішній час сили та засоби прикордонного загону застосовують на найгарячіших напрямках на Сході нашої держави. Виконують завдання як на Бахмутському, Сіверському, Авдіївському, так і на інших напрямках,

– зазначив Олександр Осипець, начальник бригади "Помста".

Нещодавно Луганський загін реформовано у бригаду Гвардії наступу. Відтепер вона має назву "Помста".

"Умови ведення бойових дій вимагали суттєвого збільшення саме військового потенціалу. Тому реформування прикордонного загону до бригадного типу – це виклик сучасних умов виконання бойових завдань", – пояснив Осипець.

Цікаво Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

Гасло бригади – "Відроджені перемогти". Власне, прикордонники мають для цього усі можливості: броньована техніка, артилерія, протитанкові засоби, системи аеророзвідки, ударні дрони та снайперське озброєння. Вони уміють воювати якісно, адже навчаються на полігонах країн НАТО під керівництвом найкращих інструкторів.

Все задля того, аби "Помста" ставала сильнішою. Бо є за що мститися.