Якій зброї віддають перевагу професійні ловці "Шахедів", чому ніколи не працюють у населених пунктах та що знаходять на місці падіння дронів-камікадзе – розповість 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Важливий чіткий удар

Росія фактично щоденно обстрілює українські міста дронами-камікадзе. "Шахеди" завдають величезної шкоди інфраструктурі та подекуди забирають життя людей. Тож щоб посилити ППО і протидіяти цій загрозі ефективніше, українські сили оборони створили велику кількість мобільних вогневих груп.

Значна частина з цих груп складається якраз з українських прикордонників. Вони мають інформацію про те, який шлях тримають дрони, тож якнайшвидше їдуть їх перехоплювати.

Ми розуміємо, в який він йтиме район. Виїжджаємо, я водію кажу: "Давай, вправо в поле". Ми встаємо, він (дрон – 24 Канал) виходить на нас зверху, ми його засвічуємо. Було дуже швидко. 10 секунд пролітав, ти вже з останніх патронів дострілюєш, розвертаєшся і за спиною – такий гриб в районі радіусі метрів 50 вогню. Тоді всі розуміють – "Шахед" збитий,

– розповів Олег, командир прикордонного підрозділу.

Важливо при цьому розуміти, що якщо не вдасться пошкодити паливну систему, не здетонує двигун або операційна система, дрон не зупинить свій політ, хоч хай весь буде дірявим від куль.

"Шансу на помилку немає"

Дрони також вражають з кулеметів. Однак не кожен кулемет може підійти для такої роботи.

"Менший калібр – малоефективний. Від 12.7 і вище – нормальний калібр, який моментально детонаційним зарядом завдасть таких пошкоджень безпілотнику, що той не зможе далі летіти", – зауважив Богдан, кулеметник.

Ми в населених пунктах не ведемо вогонь для збереження цивільного населення. Щоб він (дрон – 24 Канал), не дай Боже, над селом не впав. Ми його вивели за село і він йшов низенько над лінією передач. І ми не очікували його з того місця, звідки він вийшов. Можна сказати, з переляку його лупнули і він розірвався дуже близько біля нас,

– розповів Богдан.

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Коли мобільна вогнева група прикордонників отримує інформацію про пуски "Шахедів", є розуміння, що часу зовсім небагато, аби доїхати на місце та налаштувати техніку. Військові розповіли, що з моменту виявлення цілі і для того, щоб навестись і відпрацювати є зовсім невеличкий проміжок часу. Фактично, мовиться про 15 – 20 секунд, тому що шансу на помилку немає.

"Ми спочатку почуємо від наших передових постів про проходження дрона звуком по ефіру. Потім будемо бачити, як працюють попередні групи, і тоді вже будемо від цього зміщувати своє місцеперебування. Кулеметник залишається на кузові, інші переїжджають – і ведемо полювання на "Шахеди"", – розповів кулеметник.

Коли важко перехопити ворожу ціль

Ще наприкінці минулого року з'явилася інформація, про те, що росіяни почали фарбувати "Шахеди" у чорний колір. Прикордонники з мобільно-вогневих запевняють, що роботу для них це не сильно ускладнило. Чорні дрони просто підсвічують прожектором і їх видно так само добре, як і сірі.

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Найбільша складність зловити дрон за поганої погоди. Наприклад, коли погода вітряна, він може летіти з одного боку, а звук буде доноситися з іншого. Тобто треба дуже швидко знайти його,

– зазначив прикордонник з позивним "Замок".

Прожектори дуже допомагають мобільно-вогневим групам виявити дрони у нічний час. Коли завдяки світлу знаходять ціль, її просто переслідують. Далі вогнева група відпрацьовує по дрону-камікадзе, знищуючи її.