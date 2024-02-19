У прикордонній службі штурмових собак готують для спецпризначенців. Їх називають "собаки-смертники". До майбутніх "штурмовиків" серйозні вимоги, передає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA". Пес має бути фізично витривалим, не реагувати на гучні звуки та бути готовим працювати в будь-яких умовах.

Дивіться також Наводить свої порядки на позиціях: український військовий показав врятованого "бойового" єнота

"Собака повинен бути впевненим, повинен працювати в різноманітних умовах, у складі групи. Він повинен передусім зберегти життя групи, яка йде позаду нього", – розповів начальник відділу кінологічних дисциплін Сергій Любенецький.

Пріоритет для штурмового собаки – життя військового. Тож під час спецоперації він має першим знезброїти злочинця.

Він, як правило, заходить у приміщення, де можуть перебувати різноманітні порушники, які становлять серйозну небезпеку, які можуть бути озброєні. Тому собака не має зважати ні на що. Ні на різноманітні перешкоди, ні на постріли, звукові та світлові сигнали, які можуть передувати затриманню,

– додав Любенецький.

Іспит на витривалість складає не лише службовий собака, а й кінолог. Тому на початку підготовки обох перевіряють.

"Кінолог повинен бути фізично витривалим, повинен долати значну відстань разом із собакою. Не тільки собака повинен не боятися різних подразників, а й кінолог має бути готовим до зміни різкої обстановки", – наголосив начальник відділу кінологічних дисциплін.

Максимальний захист чотирилапого побратима

Ще одна вимога – максимальний захист чотирилапого. За словами прикордонника-спецпризначенця, є кілька варіантів. Легший захист – від легких уламків. Наприклад, від скла. А також – ножових порізів та проколів. Важчий використовують вже у більш бойовій обстановці.

"Він має більший захист грудини, живота та спини. Також використовуємо окуляри для захисту очей від гілок, уламків і димів. Найбільше, що потрібно – навушники, вони приглушують звуки від вибухів та стрільби", – розказав прикордонник-спецпризначенець Андрій.

Дивіться також Її фото облетіло інтернет: собака Багіра, яка пережила підрив Каховської ГЕС, знайшла новий дім

Для собаки потрібно правильно підігнати спорядження. Усе, аби було зручно рухатися та виконувати завдання. Окрім того, штурмовий пес може відшукати міни та вибухівку.

Потрібно оперативно виявляти міни та розтяжки. І ми додатково штурмових собак навчили на мінно-розшукових. Нам потрібно, наприклад, зайти до хати – хтозна, що з другої сторони. Собака може з-за дверей почути вибухівку,

– зазначив Андрій.

Попри постійні ризики, військові, безумовно, бережуть життя чотирилапого побратима. Штурмових собак залучають лише у критичних ситуаціях. Саме тоді військовослужбовці точно впевнені, що їхнє життя у лапах справжніх професіоналів.