В пограничной службе штурмовых собак готовят для спецназовцев. Их называют "собаки-смертники". К будущим "штурмовикам" серьезные требования, передает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA". Пес должен быть физически выносливым, не реагировать на громкие звуки и быть готовым работать в любых условиях.

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"Собака должна быть уверенной, должна работать в различных условиях, в составе группы. Она должна прежде всего сохранить жизнь группы, которая идет позади неё", – рассказал начальник отдела кинологических дисциплин Сергей Любенецкий.

Приоритет для штурмовой собаки – жизнь военного. Поэтому во время спецоперации она должна первой обезоружить преступника.

Она, как правило, заходит в помещение, где могут находиться различные нарушители, которые представляют серьезную опасность, которые могут быть вооружены. Поэтому собака не должна учитывать что-то. Ни различные препятствия, ни выстрелы, звуковые и световые сигналы, которые могут предшествовать задержанию,

– добавил Любенецкий.

Экзамен на выносливость сдает не только служебная собака, но и кинолог. Поэтому в начале подготовки обоих проверяют.

"Кинолог должен быть физически выносливым, должен преодолевать значительное расстояние вместе с собакой. Не только собака должна не бояться различных раздражителей, но и кинолог должен быть готовым к изменению резкой обстановки", – отметил начальник отдела кинологических дисциплин.

Максимальная защита четвероногого побратима

Еще одно требование – максимальная защита четвероногого. По словам пограничника-спецназовца, есть несколько вариантов. Более легкая защита – от легких осколков. Например, от стекла. А также – ножевых порезов и проколов. Тяжелую используют уже в более боевой обстановке.

"Она имеет большую защиту грудины, живота и спины. Также используем очки для защиты глаз от веток, обломков и дыма. Больше всего, что нужно – наушники, они приглушают звуки от взрывов и стрельбы", – рассказал пограничник-спецназовец Андрей.

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Для собаки нужно правильно подогнать снаряжение. Все, чтобы было удобно двигаться и выполнять задачи. Кроме того, штурмовой пес может отыскать мины и взрывчатку.

Нужно оперативно выявлять мины и растяжки. И мы дополнительно штурмовых собак научили на минно-розыскных. Нам нужно, например, зайти в дом – кто знает, что с другой стороны. Собака может из-за двери услышать взрывчатку,

– отметил Андрей.

Несмотря на постоянные риски, военные, безусловно, берегут жизнь четвероногого побратима. Штурмовых собак привлекают только в критических ситуациях. Именно тогда военнослужащие точно уверены, что их жизнь в лапах настоящих профессионалов.