О новом беспилотнике представители Deviro рассказали журналистке "Оборонки" в ходе демонстрационного дня Технологических сил Украины.

Созданный для нанесения ударов на расстоянии до 90 километров

"Палица" относится к классу ударных беспилотников самолетного типа.

По информации компании, дрон может поражать наземные цели на расстоянии до 90 километров, находиться в воздухе до 70 минут и нести боевую часть массой до 3 килограммов.

Таких характеристик достаточно для атак на технику, склады, пункты управления и другие объекты в ближнем тактическом тылу противника.

Дешевая альтернатива "Булаве"

В Deviro поясняют, что новый беспилотник создавался как более бюджетный вариант уже известного ударного комплекса "Булава".

По словам маркетингового директора компании Романа, использование двух разных платформ позволяет экипажам выбирать наиболее экономически целесообразный вариант для конкретной боевой задачи.

Если цель расположена в пределах 90 километров и не требует более мощной боевой части, применение более дешевой "Палицы" позволяет сохранить более дорогие комплексы для более сложных миссий.

Точную стоимость нового беспилотника компания пока не раскрывает.

Украинский дрон "Палица" уже проходит боевые испытания. Фото Оборонка

Starlink, MESH и совместимость с "Лелекой"

Для управления беспилотником Deviro использует цифровой двусторонний канал связи с шифрованием AES-128/256.

Также комплекс поддерживает работу через Starlink, технологию MESH и совместим с комплексами "Лелека", которые уже широко используются украинскими военными.

Дальность передачи телеметрии и видеосигнала при прямой видимости составляет до 100 километров.

Уже проходит боевые испытания

В настоящее время "Палица" находится на этапе бета-тестирования в боевых условиях.

По завершении испытаний Deviro планирует начать серийное производство нового комплекса.

Компания не уточняет сроки запуска производства, однако отмечает, что испытания должны подтвердить все заявленные характеристики.

Почему это важно

Украинские производители все чаще создают не отдельные беспилотники, а целые линейки ударных систем различной дальности и стоимости. Такой подход позволяет использовать более дорогие дальнобойные дроны только там, где они действительно необходимы, а более простые и дешевые комплексы – для поражения менее удаленных целей.

Фактически Deviro применяет тот же принцип, который давно используется в авиации и артиллерии: для каждой цели выбирается оружие, что обеспечивает нужный эффект с минимальными затратами. Для условий современной войны, где количество ударных беспилотников становится не менее важным, чем их характеристики, такой подход может существенно повысить эффективность использования ресурсов. А чтобы повысить профессионализм операторов БПЛА, в Украине даже проводят FPV-гонки.