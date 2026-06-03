За 4300 кілометрів від водія: як естонське авто без людини за кермом вже застосовують в Україні

Естонська компанія Telearmy понад рік постачає ЗСУ автомобілі, якими керують дистанційно – без жодного солдата в салоні. Та сама технологія наприкінці травня 2026-го з'явилась в аеропорту Бориспіль у вигляді безводійного таксі для сервісу Uklon.

Шість років тому все починалося з ідеї каршерингу: привезти авто клієнту, не садячи нікого за кермо. Коли у 2022-му почалося повномасштабне вторгнення, стало очевидно – ця ідея потрібна на передовій набагато більше, ніж у місті, розповіла в інтервʼю 24 Каналу COO та співзасновниця Telearmy Туулі Толматс-Айя.

До теми Де закінчується таксі та починається зброя? Як на фронті працює дистанційне керування естонської технології

Від каршерингу до БРДМ: що вміє естонська система

Telearmy дооснащує наявні авто камерами, датчиками, системами зв'язку та власним ПЗ, яке перетворює будь-яке авто на керований здалеку транспорт. Ключова технічна особливість – паралельна робота через Starlink, LTE і радіозв'язок одночасно: машина залишається на зв'язку навіть там, де одна з мереж відвалюється.

Зверніть увагу! Особистий рекорд швидкості одного з операторів – 157 кілометрів на годину, рекорд відстані між водієм і машиною – 4300 кілометрів.

На виставці Demo Day від Defence Builder Accelerator поряд зі звичайним Nissan Navara стояв БРДМ – бронерозвідувальна машина, адаптована Telearmy разом із Генеральним штабом ЗСУ та організацією ASD. За словами COO компанії Туулі Толматс-Айя, коли вони починали роботу над БРДМ, у Генштаб зазначили, що більше нікого, хто міг би виконати це завдання, не знайшли. Система також сумісна з Humvee, Toyota Hilux і невеликими UTV, а окремий варіант застосування – рухомі приманки-decoy замість нерухомих макетів техніки.

Логіка бойового використання така: якщо на дистанційно керовану машину поставити платформу з дистанційно керованою зброєю – виходить повністю безпілотна бойова одиниця, яка заходить у зону ураження без єдиного солдата на борту.

У військовому застосуванні це критично важливо – зберегти кожне людське життя. Коли поєднуєш дистанційне керування автомобілем із дистанційно керованою зброєю – отримуєш повністю безпілотний підрозділ, який може йти в зону ураження і воювати,

– каже Туулі Толматс-Айя.

Серед чотирьох водіїв, яких Telearmy навчила для Uklon, є ветеран з амптуованими кінцівками – він керує автомобілем зі станції за допомогою ручного акселератора та гальм, цілком комфортно.

Що відомо про використання бойових роботів

Попит на наземні безпілотні платформи в Україні стрімко зростає. У квітні 2026 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ наземний роботизований комплекс "Бізон-Л" – гусеничну платформу з модулями для логістики, евакуації та бою, стійку до впливу РЕБ.

Паралельно тема роботизованих машин виходить за межі суто технологічної: у травні 2026-го стало відомо, що НРК і дрони вперше взяли ворожу позицію без участі піхоти – і це змінило розмову про те, яким може бути наступний етап війни.