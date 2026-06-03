Шесть лет назад все начиналось с идеи каршеринга: привезти авто клиенту, не сажая никого за руль. Когда в 2022-м началось полномасштабное вторжение, стало очевидно – эта идея нужна на передовой гораздо больше, чем в городе, рассказала в интервью 24 Каналу COO и соучредитель Telearmy Туули Толматс-Айя.

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От каршеринга до БРДМ: что умеет эстонская система

Telearmy дооснащает имеющиеся авто камерами, датчиками, системами связи и собственным ПО, которое превращает любое авто в управляемый издалека транспорт. Ключевая техническая особенность – параллельная работа через Starlink, LTE и радиосвязь одновременно: машина остается на связи даже там, где одна из сетей отваливается.

Обратите внимание! Личный рекорд скорости одного из операторов – 157 километров в час, рекорд расстояния между водителем и машиной – 4300 километров.

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На выставке Demo Day от Defence Builder Accelerator рядом с обычным Nissan Navara стоял БРДМ – бронеразведывательная машина, адаптированная Telearmy вместе с Генеральным штабом ВСУ и организацией ASD. По словам COO компании Туули Толматс-Айя, когда они начинали работу над БРДМ, в Генштабе отметили, что больше никого, кто мог бы выполнить эту задачу, не нашли. Система также совместима с Humvee, Toyota Hilux и небольшими UTV, а отдельный вариант применения – подвижные приманки-decoy вместо неподвижных макетов техники.

Логика боевого использования такова: если на дистанционно управляемую машину поставить платформу с дистанционно управляемым оружием – получается полностью беспилотная боевая единица, которая заходит в зону поражения без единого солдата на борту.

В военном применении это критически важно – сохранить каждую человеческую жизнь. Когда сочетаешь дистанционное управление автомобилем с дистанционно управляемым оружием – получаешь полностью беспилотное подразделение, которое может идти в зону поражения и воевать,

– говорит Туули Толматс-Айя.

Среди четырех водителей, которых Telearmy обучила для Uklon, есть ветеран с ампутированными конечностями – он управляет автомобилем со станции с помощью ручного акселератора и тормозов, вполне комфортно.

Что известно об использовании боевых роботов

Спрос на наземные беспилотные платформы в Украине стремительно растет. В апреле 2026 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л" – гусеничную платформу с модулями для логистики, эвакуации и боя, устойчивую к воздействию РЭБ.

Параллельно тема роботизированных машин выходит за пределы чисто технологической: в мае 2026-го стало известно, что НРК и дроны впервые взяли вражескую позицию без участия пехоты – и это изменило разговор о том, каким может быть следующий этап войны.