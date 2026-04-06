В Україні кодифікували наземний роботизований комплекс "БІЗОН-Л", повідомляє 24 Канал з посиланням на розробника. Це гусенична роботизована платформа, створена для виконання задач у зоні бойових дій без прямої участі військових на лінії зіткнення. Комплекс може працювати як транспорт, евакуаційна машина та носій різних функціональних модулів.

Що вміє "БІЗОН-Л"?

Наземний роботизований комплекс "БІЗОН-Л" розробки UAV TECHNOLOGY офіційно кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах безпеки та оборони України. У компанії зазначають, що це рішення підтверджує відповідність комплексу вимогам сучасного поля бою та дає змогу ширше впроваджувати його у військах. Платформа має модульну конструкцію, що дозволяє швидко змінювати її конфігурацію без складних технічних процедур безпосередньо у підрозділі.

Новий НРК "БІЗОН-Л": дивіться відео

Зверніть увагу! "БІЗОН-Л" може використовуватися для перевезення вантажів, транспортування боєприпасів та евакуації поранених. Окремо комплекс підтримує встановлення різних функціональних модулів. Серед них – бойовий модуль із кулеметною туреллю калібру 12,7 мм, модуль підняття антен і ретрансляторів зв’язку, модуль встановлення інженерних загороджень, модуль дистанційного мінування, мобільна платформа радіоелектронної боротьби та причіпний модуль для перевезення додаткових вантажів.

НРК оснащений універсальною системою керування Droid Box від української defence-tech компанії DevDroid. У розробці її описують як "мозок" наземного дрона, який забезпечує керування платформою, підтримує шість типів зв’язку та дає змогу інтегрувати і контролювати бойові й функціональні модулі. Систему створювали з урахуванням бойового досвіду застосування НРК на фронті.

За рахунок єдиного інтерфейсу керування військові можуть працювати з різними роботизованими платформами, що скорочує час навчання операторів і спрощує розгортання таких комплексів у підрозділах.

Які характеристики "БІЗОН-Л"?

За даними виробника, вантажопідйомність "БІЗОН-Л" становить 200 – 300 кілограмів, запас ходу – до 30 кілометрів, а з додатковими акумуляторами – до 50 кілометрів. Максимальна швидкість платформи сягає 12 кілометрів на годину, ходова частина – сталева гусениця, а серед каналів зв’язку вказані LTE, Wi-Fi, Starlink та інші.

Серед переваг комплексу виробник називає високу прохідність у болотистій місцевості, снігу та на складному рельєфі. Також платформа має низьку теплову помітність завдяки рідинній системі охолодження, може рухатися тихо й працювати там, де колісні платформи втрачають мобільність.

Окремо зазначається, що "БІЗОН-Л" може використовуватися як евакуаційна платформа або евакуатор для інших роботизованих систем. Час розгортання комплексу становить до 10 хвилин, а заміна акумуляторів займає не більше 5 хвилин без вимкнення системи.

Чим важливі НРК?