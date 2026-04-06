В Україні кодифікували наземний роботизований комплекс "БІЗОН-Л", повідомляє 24 Канал з посиланням на розробника. Це гусенична роботизована платформа, створена для виконання задач у зоні бойових дій без прямої участі військових на лінії зіткнення. Комплекс може працювати як транспорт, евакуаційна машина та носій різних функціональних модулів.
Що вміє "БІЗОН-Л"?
Наземний роботизований комплекс "БІЗОН-Л" розробки UAV TECHNOLOGY офіційно кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах безпеки та оборони України. У компанії зазначають, що це рішення підтверджує відповідність комплексу вимогам сучасного поля бою та дає змогу ширше впроваджувати його у військах. Платформа має модульну конструкцію, що дозволяє швидко змінювати її конфігурацію без складних технічних процедур безпосередньо у підрозділі.
Зверніть увагу! "БІЗОН-Л" може використовуватися для перевезення вантажів, транспортування боєприпасів та евакуації поранених. Окремо комплекс підтримує встановлення різних функціональних модулів. Серед них – бойовий модуль із кулеметною туреллю калібру 12,7 мм, модуль підняття антен і ретрансляторів зв’язку, модуль встановлення інженерних загороджень, модуль дистанційного мінування, мобільна платформа радіоелектронної боротьби та причіпний модуль для перевезення додаткових вантажів.
НРК оснащений універсальною системою керування Droid Box від української defence-tech компанії DevDroid. У розробці її описують як "мозок" наземного дрона, який забезпечує керування платформою, підтримує шість типів зв’язку та дає змогу інтегрувати і контролювати бойові й функціональні модулі. Систему створювали з урахуванням бойового досвіду застосування НРК на фронті.
За рахунок єдиного інтерфейсу керування військові можуть працювати з різними роботизованими платформами, що скорочує час навчання операторів і спрощує розгортання таких комплексів у підрозділах.
Які характеристики "БІЗОН-Л"?
За даними виробника, вантажопідйомність "БІЗОН-Л" становить 200 – 300 кілограмів, запас ходу – до 30 кілометрів, а з додатковими акумуляторами – до 50 кілометрів. Максимальна швидкість платформи сягає 12 кілометрів на годину, ходова частина – сталева гусениця, а серед каналів зв’язку вказані LTE, Wi-Fi, Starlink та інші.
Серед переваг комплексу виробник називає високу прохідність у болотистій місцевості, снігу та на складному рельєфі. Також платформа має низьку теплову помітність завдяки рідинній системі охолодження, може рухатися тихо й працювати там, де колісні платформи втрачають мобільність.
Окремо зазначається, що "БІЗОН-Л" може використовуватися як евакуаційна платформа або евакуатор для інших роботизованих систем. Час розгортання комплексу становить до 10 хвилин, а заміна акумуляторів займає не більше 5 хвилин без вимкнення системи.
Чим важливі НРК?
- Кодифікація НРК "БІЗОН-Л" вписується в загальну тенденцію посилення ролі наземних роботизованих систем у війні. Такі платформи дедалі частіше беруть на себе найнебезпечніші задачі – логістику, евакуацію та роботу під вогневим впливом противника.
- Бійці "Азову" вперше у Силах оборони України використали наземний роботизований комплекс "Змій" для гасіння пожежі після атаки на будинок біля Краматорська. Комплекс допоміг загасити вогонь та уникнути вибуху газових балонів, тоді як особовий склад залишався на безпечній відстані.