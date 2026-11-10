Швидкість до 400 кілометрів на годину: в Україні випробували перехоплювач AA Lancer 7

Американська компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного безпілотника AA Lancer 7. Апарат може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину й призначений для перехоплення російських дронів типу Shahed.

Як повідомили представники B&M Defense виданню Defense Express, партію нових безпілотників уже передали підрозділам Сил оборони для всебічного тестування в бойових умовах.

Які характеристики нової зброї?

Розробники позиціонують цей комплекс як додатковий ешелон протиповітряної оборони. Крейсерська швидкість апарата становить 180 км/год, робоча висота сягає 4 кілометрів, а максимальна дальність польоту – до 30 кілометрів.

Безпілотник спроможний триматися в небі до 17 хвилин і транспортувати корисне навантаження вагою 500 грамів. Випробування на території України організували для перевірки надійності платформи та її здатності протистояти актуальним повітряним загрозам.

Випробування дрона: дивіться відео

Розробники готують зброю проти реактивних цілей

Детальні технічні результати випробувань та інформацію про можливі збиття цілей виробник наразі не оприлюднює. Водночас у компанії зазначили, що вже проєктують нові дрони-перехоплювачі, призначені для знищення швидкісних реактивних об'єктів.

B&M Defense працює у сфері оборонних технологій з 2015 року, спеціалізуючись на розробці безпілотних авіаційних систем, баражувальних боєприпасів і систем радіоелектронної протидії. На тлі щоденних повітряних ударів подібні перехоплювачі стають фінансово вигіднішою альтернативою дорогим зенітним ракетам.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українській делегації в Туреччині продемонстрували антидроновий комплекс TOLGA виробництва компанії MKE. Ця модульна система ближньої дії призначена для багаторівневого захисту стратегічних об'єктів від масованих нальотів безпілотників.