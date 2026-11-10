Україні представили турецький комплекс TOLGA для знищення "Шахедів": що він може

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Про демонстрацію комплексу повідомив Павло Паліса.

Що відомо про турецький комплекс TOLGA?

Візит української делегації відбувся в межах роботи над посиленням протиповітряної оборони та пошуком нових технологій для захисту українського неба.

TOLGA розробила турецька компанія Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE). Це модульна система ППО малої дальності, яка має кілька рівнів захисту від безпілотників. За інформацією Defense Express, комплекс може виявляти цілі на відстані до 10 кілометрів, а протидіяти їм – на дистанції до 3 кілометрів.

До складу системи входять засоби радіоелектронної боротьби, радар, командний пункт, а також кулеметні та гарматні установки. Зокрема, передбачені:

турелі з 12,7-міліметровими кулеметами для ураження цілей на відстані до 300 метрів;

установки з 20-міліметровими гарматами – до 1 кілометра;

35-міліметрова зенітна гармата – для роботи на відстані до 3 кілометрів.

Комплекс може працювати в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах. Виробник також заявляє про використання спеціальних протидронових боєприпасів із програмованим підривом.

Окрему морську версію системи MKE представила на міжнародній виставці Euronaval 2026 у Парижі. Вона оснащена двома 20-міліметровими автоматичними гарматами револьверного типу, які можуть вести вогонь як одночасно, так і незалежно одна від одної.

За даними виробника, сумарна скорострільність установки сягає 3200 пострілів за хвилину, а ефективна дальність застосування спеціальних осколкових боєприпасів становить до 1000 метрів.

Наприкінці жовтня морську версію TOLGA випробували під час навчань TURNAs-2026 на борту корвета TCG Beykoz. У MKE заявили, що під час тестових стрільб установка знищила визначені повітряні та надводні цілі.

Такий комплекс може бути особливо актуальним для захисту важливих об'єктів від масованих атак ударних безпілотників. Його багаторівнева структура дає змогу поєднувати різні засоби протидії залежно від відстані до цілі, а кулеметні установки можуть виконувати роль останньої лінії оборони.

Водночас сама демонстрація TOLGA українській делегації не означає, що Україна вже домовилася про закупівлю або отримання цих комплексів. Офіційної інформації про відповідні контракти наразі немає.

Нагадаємо, нещодавно американська компанія B&M Defense випробувала в Україні швидкісний дрон-перехоплювач AA Lancer 7. Безпілотник може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та призначений для боротьби з російськими ударними БпЛА.