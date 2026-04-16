Ще один новий бомбер: що вміє український 15-дюймовий "Мангуш"

Компанія Air3F запустила у серійне виробництво дрон зі скидом "Мангуш" – платформу, яку розробники позиціонують як надійний інструмент для регулярної роботи в складних польових умовах. Модель здатна нести до 9 кілограмів корисного навантаження та працювати як з одинарним, так і з подвійним скидом.

"Мангуш" належить до 15-дюймових дронів типу бомбер і розрахований на доставку та скидання вантажів на середніх дистанціях. Після серії випробувань платформа перейшла в серійне виробництво й уже готова до широкого використання, повідомили 24 Каналу у Air3F.

Чим "Мангуш" відрізняється від інших бомберів?

У Air3F кажуть, що головним завданням під час створення дрона була не гонитва за рекордами, а стабільність у реальних умовах. Для цього платформа отримала власну карбонову раму, механізм складних ніжок для стійкої посадки та окреме рознесення антен керування і відео по різних бортах.

Бомбер "Мангуш" / Фото Air3F

Зверніть увагу! Конструкція дозволяє працювати з різними сценаріями застосування без втрати передбачуваності в польоті навіть при значному навантаженні.

За технічними характеристиками "Мангуш" може летіти до 35 хвилин, долати до 15 км і розвивати швидкість до 110 км/год, використовуючи цифрове відео та системи керування ELRS або TBS. У компанії підкреслюють, що "Мангуш" створювали як "робочу конячку" свого класу. Там також зазначили, що архітектура платформи побудована навколо простого принципу: стабільна робота у складних умовах важливіша за демонстрацію максимальних показників.

Власний механізм складних ніжок забезпечує стійкість під час посадки та роботи зі скидами. Карбонова рама спроєктована під конкретні експлуатаційні задачі та розрахована на роботу з навантаженням без втрати жорсткості. Розподілення антен керування та відео на протилежних частинах борта підвищує стабільність зв’язку під час польоту та зменшує ризики втрати сигналу у складних умовах,

– кажуть у розробника.

Які характерстики дрона "Мангуш"?

Тип: 15” бомбер

Максимальне навантаження: до 9 кілограмів (одинарний скид)

Подвійний скид: до 3,5 кілограмів ×2

Тривалість польоту: до 35 хвилин.

Дальність польоту: до 15 кілометрів.

Максимальна швидкість: до 110 кілометрів на годину.

Рама: карбон

Система скиду: одинарна / подвійна

Керування: ELRS або TBS

Відео: цифрове

Антени відео: 2 × "Конюшина" (5,3–5,9 ГГц), LHCP.

