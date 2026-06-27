Дешевий, але небезпечний: "Флеш" розповів про новий російський БпЛА

Окупанти й надалі вдосконалюють та модернізують свою зброю Ворог вивів на фронт новий небезпечний безпілотник.

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Що відомо про новий дрон?

За словами "Флеша", новий реактивний безпілотник, який російські окупанти вже почали застосовувати на фронті – це реактивна версія БпЛА "Дельта".

Такий дрон є дешевим, проте дальність такої зброї – до 200 кілометрів. БпЛА може летіти 50 хвилин зі швидкістю до 280 кілометрів за годину.

Сергій Бескрестнов наголосив, що наразі України не має таких "трофеїв", тож підтвердити, що це саме модернізований безпілотник "Дельта", неможливо.

Як ще Росія модернізує зброю?

Росія помітно модифікувала ракети Х-101. У них є віддільна бойова частина, яку ворог може скидати на підльоті до цілі. Крім того, з травня росіяни дещо змінили тактику ударів.

Також росіяни вдосконалюють зокрема дрони типу "Шахед". З'являються з боку ворога нові реактивні, які можна порівняти з простим варіантом крилатої ракети. Противник модернізує і "Герань".

Противник модернізує безпілотники, зокрема встановлюючи на них ПЗРК, використовуючи mesh-модеми для зв'язку. Попри санкції, Росія продовжує отримувати компоненти з Китаю, та прискорює темпи виробництва дронів-камікадзе.