Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.
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Що відомо про новий дрон?
За словами "Флеша", новий реактивний безпілотник, який російські окупанти вже почали застосовувати на фронті – це реактивна версія БпЛА "Дельта".
Такий дрон є дешевим, проте дальність такої зброї – до 200 кілометрів. БпЛА може летіти 50 хвилин зі швидкістю до 280 кілометрів за годину.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Сергій Бескрестнов наголосив, що наразі України не має таких "трофеїв", тож підтвердити, що це саме модернізований безпілотник "Дельта", неможливо.
Як ще Росія модернізує зброю?
Росія помітно модифікувала ракети Х-101. У них є віддільна бойова частина, яку ворог може скидати на підльоті до цілі. Крім того, з травня росіяни дещо змінили тактику ударів.
Також росіяни вдосконалюють зокрема дрони типу "Шахед". З'являються з боку ворога нові реактивні, які можна порівняти з простим варіантом крилатої ракети. Противник модернізує і "Герань".
Противник модернізує безпілотники, зокрема встановлюючи на них ПЗРК, використовуючи mesh-модеми для зв'язку. Попри санкції, Росія продовжує отримувати компоненти з Китаю, та прискорює темпи виробництва дронів-камікадзе.