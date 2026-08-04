Український перехоплювач Bullet отримає ШІ-наведення без залежності від GPS

Про підписання меморандуму компанії повідомили у спільному релізі Alta Ares та General Cherry. Наступним етапом стане практична інтеграція програмного забезпечення у Bullet та випробування оновленої системи.

Дві системи для різних етапів польоту

Cyclop C2 відповідатиме за наведення Bullet на маршовій ділянці. Система має допомагати перехоплювачу виходити в район, де перебуває повітряна ціль.

На фінальному етапі підключатиметься Pixel Lock. Це програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке використовує комп’ютерний зір і дані від кількох сенсорів.

Система виявляє, ідентифікує та супроводжує повітряну ціль у реальному часі, після чого автоматизує завершальну фазу наведення. Поєднання двох рішень має охопити шлях від виходу перехоплювача в потрібний район до безпосереднього зближення з ціллю.

Bullet уже застосовують у бойових умовах

Основою спільного проєкту стане український дрон Bullet, який уже використовується для перехоплення повітряних цілей.

"Відсутність GPS і суцільне заглушення сигналів для нас є звичайними умовами. Pixel Lock і Cyclop C2 мають забезпечити точніше наведення, а отже — більше влучань, — пояснив співзасновник "Генерал Черешня" Станіслав Гришин.

Раніше Мілітарі 24 розповідав, чим відрізняються українські дрони-перехоплювачі та які системи створює "Генерал Черешня". До лінійки компанії входять кілька платформ, серед яких і високошвидкісний Bullet.

Наведення має працювати без супутникової навігації

Розробники зосередилися на сценаріях, коли сигнал супутникової навігації недоступний або пригнічений засобами РЕБ.

У таких умовах перехоплювач не може покладатися лише на GPS. Йому потрібні альтернативні дані для виходу в район цілі, а на завершальній ділянці — здатність самостійно утримувати об’єкт у полі зору.

Alta Ares заявляє, що Pixel Lock використовує поєднання комп’ютерного зору та інформації від кількох сенсорів. Це має дозволити системі продовжувати супровід навіть у складному електронному середовищі.

Автоматизація стає основою нових перехоплювачів

Подібний напрям уже розвивають інші українські виробники. Нещодавно перехоплювач ZIRKA показав автоматичне виявлення, супровід і донаведення на швидкісну ціль.

У такій системі оператор підтверджує ціль, а алгоритми беруть на себе постійне коригування траєкторії. Це зменшує залежність результату від реакції та досвіду окремого пілота.

Інший український перехоплювач, DANCER 4.5.0, також отримав модуль автоматичного донаведення на основі штучного інтелекту. Він може повторно заходити на ціль у разі невдалої першої атаки.

Попереду практична інтеграція

Підписаний меморандум поки не означає завершення робіт над оновленим Bullet. Компанії мають інтегрувати Pixel Lock і Cyclop C2 у наявну платформу, а потім перевірити їх у реальних умовах.

За словами генерального директора Alta Ares Адріана Кантера, мета партнерства — поєднати український досвід застосування перехоплювачів із програмними технологіями, які зменшують залежність від супутникової навігації.

Співпраця розпочинається після залучення Alta Ares 50 мільйонів євро в раунді Series A. Компанія працює над системами протиповітряної оборони та автономними рішеннями в Європі, США і на Близькому Сході.