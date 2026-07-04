Нагадує рухи бойового гопака: у Парижі показали новий український-дрон перехоплювач DANCER

Під час міжнародної виставки оборони та безпеки Eurosatory 2026 українська defence-tech компанія YARTURA представила дрон-перехоплювач DANCER 4.5.0 – рішення для протидії швидкісним ударним БПЛА, яке вже використовується для захисту українського неба.

Подробиці виставки компанія надала для 24 Каналу.

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Що відомо про виставку й українську зброю, представлену на ній?

Цьогорічна виставка, що проходила 15 – 19 червня у Парижі, стала однією з найбільш помітних для українського оборонного сектору: майже 80 українських виробників представили власні розробки міжнародним військовим делегаціям, інвесторам, урядовим структурам та представникам оборонної промисловості з усього світу.

Одним із центрів уваги став DANCER 4.5.0 – battle-proven дрон-перехоплювач із робочою швидкістю до 450 кілометрів за годину, розроблений власним R&D-центром YARTURA.

Рішення викликало значний інтерес з боку потенційних міжнародних партнерів завдяки поєднанню бойового досвіду, високої швидкості перехоплення та можливостей інтеграції у сучасні системи протиповітряної оборони. Додаткову увагу міжнародної аудиторії привернула і візуальна концепція продукту.

"Події такого рівня – це не тільки і не стільки про прямі продажі. Головним чином це – своєрідний зріз світового ринку. Наскільки світ готовий до реальних бойових дій? Яка вартість рішень в оборонних стратегіях різних країн? Які нові технології та види озброєння будуть ефективні за рік, два, три. Все це – в діловій програмі та на стендах цього експо", – розповіла засновниця компанії YARTURA Надін Омельченко.

Вона також додала, що наразі активно обговорюється тема жіночого лідерства в мілтек-сфері, питання інженерної освіти, яка є наріжним каменем для всіх країн Європи через демографічну кризу.

Те, що ми підтримуємо та розвиваємо в Україні вже понад 10 років, стає особливо актуальним для всієї Європи просто зараз,

– наголосила Омельченко.

Для YARTURA участь у виставці стала передусім платформою для розвитку міжнародних партнерств і виробничої кооперації.

За словами компанії, протягом п'яти днів роботи виставки рішенням зацікавилися понад 20 потенційних замовників із Північної Америки, Європи та Азії, а з представниками індійського оборонного сектору сторони підписали NDA та розпочали предметне обговорення майбутньої співпраці.

"За п’ять робочих днів виставки Eurosatory 2026 нашим рішенням зацікавилися понад 20 потенційних замовників з усього світу – від Південної Кореї та Японії до США та Канади. З представниками індійської військової компанії ми підписали NDA та продовжили спілкування про можливості співпраці – просто на нашому стенді", – зазначив директор компанії YARTURA Олег Букаренко.

До того ж, він розповів, що було багато технічних питань від інженерів та військових. Цікавила швидкість розгортання комплексу, наявність кодифікації за стандартами НАТО, залежність від критичних компонентів, можливості інтеграції автоматизованого ППО у вже наявні військові системи.

Часто ми отримуємо запити і для потреб так званого "приватного ППО", успішно це опрацьовуємо,

– підкреслив Букаренко.

Окрім потенційних контрактів, виставка стала для компанії майданчиком для розширення співпраці з міжнародними постачальниками компонентів, технологічними партнерами та представниками урядових програм підтримки оборонних інновацій.



Дрон DANCER представили на виставці в Парижі / Фото, надане 24 Каналу

Важливою подією для компанії також стало набуття членства в Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій АРМАДА, що символічно відбулося саме під час роботи виставки у Франції.

У компанії зазначають, що синергія між українськими виробниками, державними інституціями та міжнародними партнерами стає ключовою умовою масштабування оборонних технологій.

У цьому контексті особливу роль відіграють українські ініціативи на кшталт Brave1, Української ради зброярів та державної програми Drone Deal, які допомагають виробникам швидше виходити на глобальні ринки та інтегруватися у міжнародні ланцюги створення вартості.

Чим унікальний дрон DANCER?

DANCER 4.5.0 захищає український повітряний простір із квітня 2026 року. Свою назву система отримала через характерну траєкторію повторного наведення на ціль, яка нагадує рухи українського бойового гопака.

Саме ця ідея лягла в основу візуальної айдентики борта, що поєднує мотиви авіаційного камуфляжу та елементи української культурної традиції.



Український дрон DANCER / Фото, надане 24 Каналу

Команда YARTURA розглядає участь у Eurosatory як черговий крок до глибшої інтеграції українських оборонних технологій у систему безпеки демократичного світу та планує представити нові розробки вже восени на Defense Tech Valley 2026 в Україні.

Нагадаємо, ще одна українська компанія F-Drones відправила до США партію ударних дронів F10. За даними виробника, близько 2000 безпілотників у межах американського контракту вже перетнули український кордон і постачаються за програмою Drone Dominance, яка передбачає масові закупівлі малих ударних БпЛА.