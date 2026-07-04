Подробности о выставке компания предоставила 24 Каналу.

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Что известно о выставке и украинском оружии, представленном на ней?

Нынешняя выставка, проходившая 15 – 19 июня в Париже, стала одной из самых заметных для украинского оборонного сектора: почти 80 украинских производителей представили свои разработки международным военным делегациям, инвесторам, правительственным структурам и представителям оборонной промышленности со всего мира.

Одним из центров внимания стал DANCER 4.5.0 – проверенный в бою дрон-перехватчик с рабочей скоростью до 450 километров в час, разработанный собственным R&D-центром YARTURA.

Решение вызвало значительный интерес со стороны потенциальных международных партнеров благодаря сочетанию боевого опыта, высокой скорости перехвата и возможностей интеграции в современные системы противовоздушной обороны. Дополнительное внимание международной аудитории привлекла и визуальная концепция продукта.

"Мероприятия такого уровня – это не только и не столько о прямых продажах. В первую очередь это – своеобразный срез мирового рынка. Насколько мир готов к реальным боевым действиям? Какова стоимость решений в оборонных стратегиях разных стран? Какие новые технологии и виды вооружения будут эффективны через год, два, три. Все это – в деловой программе и на стендах этой выставки", – рассказала основательница компании YARTURA Надин Омельченко.

Она также добавила, что сейчас активно обсуждается тема женского лидерства в милтек-сфере, а также вопросы инженерного образования, которое является краеугольным камнем для всех стран Европы в связи с демографическим кризисом.

То, что мы поддерживаем и развиваем в Украине уже более 10 лет, становится особенно актуальным для всей Европы именно сейчас,

– подчеркнула Омельченко.

Для YARTURA участие в выставке стало прежде всего платформой для развития международных партнерств и производственной кооперации.

По данным компании, за пять дней работы выставки на решение проявили интерес более 20 потенциальных заказчиков из Северной Америки, Европы и Азии, а с представителями индийского оборонного сектора стороны подписали соглашение о неразглашении (NDA) и приступили к предметному обсуждению будущего сотрудничества.

"За пять рабочих дней выставки Eurosatory 2026 нашими решениями заинтересовались более 20 потенциальных заказчиков со всего мира – от Южной Кореи и Японии до США и Канады. С представителями индийской военной компании мы подписали соглашение о неразглашении (NDA) и продолжили обсуждение возможностей сотрудничества – прямо на нашем стенде", – отметил директор компании YARTURA Олег Букаренко.

Кроме того, он рассказал, что было много технических вопросов от инженеров и военных. Интересовали скорость развертывания комплекса, наличие кодификации по стандартам НАТО, зависимость от критических компонентов, возможности интеграции автоматизированной ПВО в уже имеющиеся военные системы.

Часто мы получаем запросы и для нужд так называемой "частной ПВО", успешно их обрабатываем,

– подчеркнул Букаренко.

Помимо потенциальных контрактов, выставка стала для компании площадкой для расширения сотрудничества с международными поставщиками компонентов, технологическими партнерами и представителями правительственных программ поддержки оборонных инноваций.



Дрон DANCER представили на выставке в Париже / Фото, предоставленное 24 Каналу

Важным событием для компании также стало вступление в Ассоциацию производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий АРМАДА, что символично произошло именно во время работы выставки во Франции.

В компании отмечают, что синергия между украинскими производителями, государственными учреждениями и международными партнерами становится ключевым условием масштабирования оборонных технологий.

В этом контексте особую роль играют украинские инициативы, такие как Brave1, Украинский совет оружейников и государственная программа Drone Deal, которые помогают производителям быстрее выходить на глобальные рынки и интегрироваться в международные цепочки создания стоимости.

Чем уникален дрон DANCER?

DANCER 4.5.0 защищает украинское воздушное пространство с апреля 2026 года. Свое название система получила из-за характерной траектории повторного наведения на цель, напоминающей движения украинского боевого гопака.

Именно эта идея легла в основу визуальной идентичности аппарата, сочетающей мотивы авиационного камуфляжа и элементы украинской культурной традиции.



Украинский дрон DANCER / Фото предоставлено 24 Каналу

Команда YARTURA рассматривает участие в Eurosatory как очередной шаг к более глубокой интеграции украинских оборонных технологий в систему безопасности демократического мира и планирует представить новые разработки уже осенью на Defense Tech Valley 2026 в Украине.

Напомним, еще одна украинская компания F-Drones отправила в США партию ударных дронов F10. По данным производителя, около 2000 беспилотников в рамках американского контракта уже пересекли украинскую границу и поставляются по программе Drone Dominance, которая предусматривает массовые закупки малых ударных БПЛА.