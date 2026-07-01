В Україні презентували новий дрон-перехоплювач ZIRKA: які цілі він знищує

В Україні представили новий безпілотний перехоплювач ZIRKA, призначений для боротьби з ударними дронами типу "Шахед". Він здатний автоматично виявляти та знищувати швидкісні ворожі повітряні цілі.

Про це "РБК-Україна" повідомили у пресслужбі компанії Vyriy Industries.

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Що відомо про дрон-перехоплювач ZIRKA?

Розробником дрона стала компанія NOCTIS за інвестиційної та експертної підтримки Vyriy Industries. У компанії зазначають, що в основу системи ліг реальний бойовий досвід антишахедного підрозділу Darknode.

ZIRKA розроблена для перехоплення швидких і маневрових повітряних загроз. Згідно з технічними характеристиками, безпілотник розвиває швидкість понад 340 кілометрів на годину, працює на висоті до 6 кілометрів і може перебувати в повітрі до 20 хвилин. Радіус його дії становить до 30 кілометрів.

У компанії також повідомляють, що вартість одного перехоплювача становить до 2 000 доларів, що, за їхніми словами, робить його найдоступнішим серед аналогів із системами автоматичного виявлення та донаведення.

Над проєктом працювала команда інженерів і програмістів із практичним бойовим досвідом протидії повітряним загрозам. NOCTIS відповідає за технології перехоплення, програмне забезпечення та автоматизацію, а також займається продажами й техпідтримкою.

Vyriy Industries виступає інвестором і партнером у масштабуванні виробництва. За словами CEO компанії Олексія Бабенка, Україні потрібні сильні технологічні команди та конкурентні рішення для розвитку у сфері протиповітряної оборони.

Наступним етапом стане розробка модернізованої версії ZIRKA 2.0. Як зазначив директор з розвитку NOCTIS Олексій Комліченко, нова модифікація отримає автоматичне виведення в зону виявлення цілі, покращену тепловізійну оптику та алгоритми машинного зору, які дозволятимуть виявляти дрони на відстані до 2 кілометрів.

Також планується інтеграція вдосконалених систем наведення, зв’язку та автоматичного підриву бойової частини поблизу цілі, що має підвищити автономність і ефективність перехоплення.

Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували морський БпЛА MOBIDIK із дальністю до 1 400 кілометрів. Він може оснащуватися іншими далекобійними БпЛА та ракето-дронами.