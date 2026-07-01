Об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе компании Vyriy Industries.

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Что известно о дроне-перехватчике ZIRKA?

Разработчиком дрона стала компания NOCTIS при инвестиционной и экспертной поддержке Vyriy Industries. В компании отмечают, что в основу системы лег реальный боевой опыт подразделения по борьбе с беспилотниками Darknode.

ZIRKA разработана для перехвата быстрых и маневренных воздушных угроз. Согласно техническим характеристикам, беспилотник развивает скорость свыше 340 километров в час, работает на высоте до 6 километров и может находиться в воздухе до 20 минут. Радиус его действия составляет до 30 километров.

В компании также сообщают, что стоимость одного перехватчика составляет до 2 000 долларов, что, по их словам, делает его самым доступным среди аналогов с системами автоматического обнаружения и донаведения.

Над проектом работала команда инженеров и программистов с практическим боевым опытом противодействия воздушным угрозам. NOCTIS отвечает за технологии перехвата, программное обеспечение и автоматизацию, а также занимается продажами и технической поддержкой.

Vyriy Industries выступает инвестором и партнером по масштабированию производства. По словам генерального директора компании Алексея Бабенко, Украине нужны сильные технологические команды и конкурентоспособные решения для развития в сфере противовоздушной обороны.

Следующим этапом станет разработка модернизированной версии ZIRKA 2.0. Как отметил директор по развитию NOCTIS Алексей Комличенко, новая модификация получит функцию автоматического вывода в зону обнаружения цели, усовершенствованную тепловизионную оптику и алгоритмы машинного зрения, которые позволят обнаруживать дроны на расстоянии до 2 километров.

Также планируется интеграция усовершенствованных систем наведения, связи и автоматического подрыва боевой части вблизи цели, что должно повысить автономность и эффективность перехвата.

Напомним, недавно в Украине был представлен морской БПЛА MOBIDIK с дальностью до 1 400 километров. Он может оснащаться другими дальнобойными БПЛА и ракето-дронами.