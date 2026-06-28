Об этом сообщил руководитель предприятия "Аварид", передает "Милитарный".

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Что известно о новом морском БПЛА?

На украинско-скандинавской конференции DIH Naval Forge 2026 был представлен новый морской дрон MOBIDIK, который имеет 6 модификаций и вскоре будет выполнять боевые задачи.

Дрон способен работать автономно до 120 часов, имеет дальность хода до 1400 километров и развивает скорость до 65 километров в час. Также он сохраняет мореходность при волнах высотой до 1,2 метра.

Какие существуют версии этого БПЛА:

MD-1 – предусматривает использование 5 БПЛА-перехватчиков авиационного типа для формирования морского рубежа ПВО;

MD-2 имеет аналогичное назначение, однако оснащается уже 8 перехватчиками;

MD-3 предусматривает интеграцию ударных дронов средней дальности MORRIGAN собственного производства для поражения кораблей;

MD-4 представляет собой платформу для запуска реактивного ударного БПЛА, предназначенного для поражения высокоприоритетных целей;

MD-5 оснащен пулеметно-ракетным вооружением и предназначен для поражения воздушных и надводных целей. В частности, он может нести две ракеты Р-73, AIM-9 или их аналоги, а также боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом Browning M2;

MD-6 представляет собой штурмовую платформу, которая одновременно несет ударные FPV-дроны и оснащена боевой частью массой 300 кг для поражения крупных надводных целей и припортовой инфраструктуры.

Кроме того, компания уже завершила разработку морских беспилотников и теперь переходит к этапу их кодификации и запуска серийного производства.

Другие новости об украинских дронах

Украинские FPV-дроны нового поколения уже действуют против ближней и средней логистики россиян на значительной глубине. По первым результатам применения, они могут поражать цели на расстоянии десятков километров, а российские средства РЭБ пока не способны эффективно им противодействовать.

Украина создала сверхбольшой подводный дрон Sea Trident ST-1000. Он способен преодолевать более 3700 километров и перевозить до тонны взрывчатки.

Производителем нового дрона является украинская компания Global Mark. Ранее она была известна прежде всего беспилотниками и мощными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).