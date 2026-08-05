Український дрон за 35 тисяч гривень може наздогнати більшість російських БпЛА

Новий комплекс з’явився на платформі Brave1 Market, повідомляє Defender Media. Розробники позиціонують "Змія" як засіб кінетичного перехоплення повітряних цілей у ближній зоні протиповітряної оборони.

Які характеристики має "Змій"

Максимальна швидкість нового перехоплювача становить 270 кілометрів на годину. Тактичний радіус застосування заявлений на рівні 30 кілометрів, тоді як загальна дальність польоту сягає 75 кілометрів.

Гранична висота польоту становить 5 кілометрів. Це дозволяє використовувати апарат проти тактичних розвідувальних дронів, які працюють вище за більшість звичайних FPV-платформ.

У Drone Space Labs заявляють, що швидкості 270 кілометрів на годину достатньо для перехоплення понад 90% типових повітряних загроз. Це оцінка самого виробника, а не результат незалежних випробувань.

Компанія порівнює характеристики "Змія" зі швидкостями російських "Орланів", ZALA та Supercam, які переважно летять зі швидкістю від 70 до 130 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість ударних дронів і безпілотників-приманок, за оцінкою розробників, становить приблизно 110 – 150 кілометрів на годину.

Денна версія коштує 35 тисяч гривень

"Змій" пропонується у денній та нічній модифікаціях. Вони відрізняються встановленою оптико-електронною системою.

Денна версія коштує 35 тисяч гривень, нічна — 45 тисяч гривень. Заявлена дальність розпізнавання повітряної цілі становить до одного кілометра, а максимальна маса корисного навантаження — 800 грамів.

Заявлена ціна робить "Змія" помітно доступнішим за складніші високошвидкісні системи з тепловізійною оптикою та автоматичним донаведенням. Водночас остаточна вартість повного авіаційного комплексу з наземним обладнанням у повідомленні не наводиться.

Перехоплювач уже виходив на бойові чергування

За словами представників Drone Space Labs, розробка вже пройшла перевірку в реальних умовах і готова до бойового застосування.

Інженери компанії кілька разів долучалися до бойових чергувань мобільних вогневих груп ППО. Команда патрулювала визначені сектори, перевіряючи комплекс у реальній системі виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Виробник не уточнює, чи має "Змій" підтверджені ураження російських безпілотників. Тому наразі можна говорити про практичну перевірку платформи, але не про оприлюднену статистику бойових перехоплень.

Подібні літакові перехоплювачі вже застосовуються проти російських розвідників. Зокрема, Мілітарі 24 розповідав, як дрон Kolibri збив "Орлан" на висоті 3 285 метрів.

Автоматичне донаведення ще розробляють

Зараз команда Drone Space Labs працює над системою автоматичного донаведення. Вона має самостійно захоплювати повітряну ціль і допомагати перехоплювачу утримувати її під час фінального зближення.

Автоматизація фінальної ділянки польоту стає одним із головних напрямів розвитку української малої ППО. Вона зменшує навантаження на оператора, якому під час ручного керування потрібно одночасно оцінювати швидкість, напрямок і відстань до невеликої повітряної цілі.

Схожу технологію вже показав український перехоплювач ZIRKA. Його бортова система комп’ютерного зору самостійно супроводжує об’єкт і коригує траєкторію після підтвердження цілі оператором.

Автоматичне наведення також планують інтегрувати у бойовий перехоплювач Bullet, який має отримати окремі програмні рішення для маршової та фінальної ділянок польоту.

Для яких цілей створили "Змія"

Головними цілями нового комплексу мають стати російські розвідувальні БпЛА, які виявляють українські позиції, коригують артилерійський вогонь і допомагають завдавати ударів.

Швидкість 270 кілометрів на годину залишає "Змію" запас для переслідування більшості гвинтових розвідників і звичайних ударних дронів. Водночас для боротьби з реактивними цілями потрібні значно швидші платформи.

Наприклад, створений SkyFall P1-SUN JetKiller розганяється до 370 кілометрів на годину і розроблявся саме для реактивних "Шахедів".

"Змій" займає іншу нішу — відносно доступного літакового перехоплювача для ближньої ППО. Його заявлена ціна дозволяє розглядати систему як масовий засіб боротьби з російськими розвідниками, однак реальну ефективність визначатимуть результати застосування та завершення розробки автоматичного донаведення.