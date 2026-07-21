Презентація відбулася під час авіашоу в Великій Британії. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

З якими викликами стикаються українські перехоплювачі?

Останнім часом Росія почала активно оснащувати "Шахеди" реактивними двигунами. У Росії ці безпілотники називають "Геранями". Завдяки новій силовій установці дрони можуть глибше проникати на територію України, а їхня швидкість, за окремими оцінками, сягає 500 кілометрів за годину.

Це суттєво скорочує час, який українська сторона має на виявлення повітряної цілі та її знищення. Крім того, така швидкість перевищує можливості багатьох наявних дронів-перехоплювачів.

За словами старшого командира Повітряних сил України Юрія Черевашенка, якого цитує Reuters, реактивними двигунами вже оснащені приблизно 15 – 20% "Шахедів", які Росія застосовує під час атак по Україні.

Чим унікальний P1-SUN Jetkiller?

У відповідь на російські загрози українські виробники активно розробляють нові засоби для боротьби. Зокрема, компанія SkyFall представила нову модель перехоплювача Jetkiller.

Представник виробника розповів, що дрон здатен розганятися до 370 кілометрів за годину, тоді як стандартна версія P1-SUN має максимальну швидкість близько 310 кілометрів за годину.

Роботу над новою модифікацією розпочали близько трьох місяців тому. Перехоплювач уже пройшов випробування безпосередньо на полі бою і, згідно з наявною інформацією, знищив понад десять реактивних "Шахедів".

Нову розробку представили на авіашоу Farnborough у Великій Британії – одному з найбільших міжнародних авіаційних заходів. Запустити масове виробництво Jetkiller компанія планує вже в серпні.

Водночас у SkyFall зазначають, що звичайна, яку запустили у виробництво в листопаді 2025 року, вже знищила понад 5,5 тисячі "Шахедів". Виробничі потужності компанії, за її даними, дозволяють випускати до 50 тисяч таких перехоплювачів щомісяця.



Звичайна версія P1-SUN / Фото Івана Магуряка

Нагадаємо також, що українські дрони здатні автономно перехоплювати та збивати російські "Шахеди". Учасник кластера Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу – від запуску дрона до його знищення.