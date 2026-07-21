Презентация состоялась в ходе авиашоу в Великобритании. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

С какими вызовами сталкиваются украинские перехватчики?

В последнее время Россия начала активно оснащать "Шахеды" реактивными двигателями. В России эти беспилотники называют "Геранями". Благодаря новой силовой установке дроны могут глубже проникать на территорию Украины, а их скорость, по отдельным оценкам, достигает 500 километров в час.

Это существенно сокращает время, которое у украинской стороны есть на обнаружение воздушной цели и ее уничтожение. Кроме того, такая скорость превышает возможности многих имеющихся дронов-перехватчиков.

По словам старшего командира Воздушных сил Украины Юрия Черевашенко, которого цитирует Reuters, реактивными двигателями уже оснащены примерно 15–20 % "Шахедов", которые Россия применяет при атаках на Украину.

Почему уникален P1-SUN Jetkiller?

В ответ на российские угрозы украинские производители активно разрабатывают новые средства борьбы. В частности, компания SkyFall представила новую модель перехватчика Jetkiller.

Представитель производителя рассказал, что дрон способен разгоняться до 370 километров в час, а стандартная версия P1-SUN имеет максимальную скорость около 310 километров в час.

Работу над новой модификацией начали около трех месяцев назад. Перехватчик уже прошел испытания непосредственно на поле боя и, согласно имеющейся информации, уничтожил более десяти реактивных "Шахедов".

Новую разработку представили на авиашоу Farnborough в Великобритании – одном из самых больших международных авиационных мероприятий. Запустить серийное производство Jetkiller компания планирует уже в августе.

В то же время в SkyFall отмечают, что обычная версия, запущенная в производство в ноябре 2025 года, уже уничтожила более 5,5 тысячи "Шахедов". Производственные мощности компании, по ее данным, позволяют выпускать до 50 тысяч таких перехватчиков ежемесячно.



Обычная версия P1-SUN / Фото Ивана Магуряка

Напомним также, что украинские дроны способны автономно перехватывать и сбивать российские "Шахеды". Участник кластера Brave1 разработал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса – от запуска дрона до его уничтожения.