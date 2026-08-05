Новый комплекс появился на платформе Brave1 Market, сообщает Defender Media. Разработчики позиционируют "Змея" как средство кинетического перехвата воздушных целей в ближней зоне противовоздушной обороны.

Каковы характеристики "Змея"

Максимальная скорость нового перехватчика составляет 270 километров в час. Тактический радиус применения заявлен на уровне 30 километров, тогда как общая дальность полета достигает 75 километров.

Предельная высота полета составляет 5 километров. Это позволяет использовать аппарат против тактических разведывательных дронов, которые работают выше, чем большинство обычных FPV-платформ.

В Drone Space Labs заявляют, что скорости 270 километров в час достаточно для перехвата более 90% типичных воздушных угроз. Это оценка самого производителя, а не результат независимых испытаний.

Компания сравнивает характеристики "Змея" со скоростями российских "Орланов", ZALA и Supercam, которые в основном летают со скоростью от 70 до 130 километров в час. Крейсерская скорость ударных дронов и беспилотников-приманок, по оценке разработчиков, составляет примерно 110–150 километров в час.

Дневная версия стоит 35 тысяч гривен

"Змей" предлагается в дневной и ночной модификациях. Они отличаются установленной оптико-электронной системой.

Дневная версия стоит 35 тысяч гривен, ночная – 45 тысяч гривен. Заявленная дальность распознавания воздушной цели составляет до одного километра, а максимальная масса полезной нагрузки – 800 граммов.

Заявленная цена делает "Змея" заметно более доступным, чем более сложные высокоскоростные системы с тепловизионной оптикой и автоматическим донаведением. В то же время окончательная стоимость полного авиационного комплекса с наземным оборудованием в сообщении не приводится.

Перехватчик уже выходил на боевые дежурства

По словам представителей Drone Space Labs, разработка уже прошла испытания в реальных условиях и готова к боевому применению.

Инженеры компании несколько раз участвовали в боевых дежурствах мобильных огневых групп ПВО. Команда патрулировала определенные сектора, проверяя комплекс в реальной системе обнаружения и перехвата воздушных целей.

Производитель не уточняет, есть ли у "Змея" подтвержденные поражения российских беспилотников. Поэтому пока можно говорить о практической проверке платформы, но не об обнародованной статистике боевых перехватов.

Подобные летательные перехватчики уже применяются против российских разведчиков. В частности, "Милитари 24" рассказывал, как дрон Kolibri сбил "Орлан" на высоте 3 285 метров.

Автоматическое донаведение еще разрабатывается

Сейчас команда Drone Space Labs работает над системой автоматического донаведения. Она должна самостоятельно захватывать воздушную цель и помогать перехватчику удерживать ее во время финального сближения.

Автоматизация заключительного этапа полета становится одним из главных направлений развития украинской малой ПВО. Она снижает нагрузку на оператора, которому при ручном управлении необходимо одновременно оценивать скорость, направление и расстояние до небольшой воздушной цели.

Подобную технологию уже продемонстрировал украинский перехватчик ZIRKA. Его бортовая система компьютерного зрения самостоятельно сопровождает объект и корректирует траекторию после подтверждения цели оператором.

Автоматическое наведение также планируется интегрировать в боевой перехватчик Bullet, который должен получить отдельные программные решения для маршевого и финального участков полета.

Для каких целей создали "Змея"

Главными целями нового комплекса должны стать российские разведывательные БПЛА, которые выявляют украинские позиции, корректируют артиллерийский огонь и помогают наносить удары.

Скорость 270 километров в час оставляет у "Змеи" запас для преследования большинства винтовых разведчиков и обычных ударных дронов. В то же время для борьбы с реактивными целями требуются значительно более быстрые платформы.

Например, созданный SkyFall P1-SUN JetKiller разгоняется до 370 километров в час и разрабатывался именно для реактивных "Шахедов".

"Змей" занимает другую нишу – относительно доступного самолетного перехватчика для ближней ПВО. Его заявленная цена позволяет рассматривать систему как массовое средство борьбы с российскими разведчиками, однако реальную эффективность будут определять результаты применения и завершение разработки автоматического донаведения.