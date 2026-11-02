"Вічне серце" для дронів з імунітетом до куль: для ЗСУ везуть акумуляторний щит в обхід Китаю

У Токіо на саміті CEATEC 2026 львівська команда PAWELL Battery отримала доступ до секретних японських розробок. Єдиний представник України домовився про постачання акумуляторів, які не вибухають від куль і працюють при -30 градусах.

Японська бізнес-культура зазвичай вимагає десятиліть для побудови довіри, проте для українських розробників батарей зробили виняток. Після шести закритих B2B-сесій інженери отримали допуск до secret-level процесів та лабораторій, де створюються акумулятори майбутнього. Про це повідомили у PAWELL Battery, передає 24 Канал.

Як львівські інженери ліквідовують залежність від Китаю

У закритому павільйоні асоціації BASC провідні корпорації продемонстрували інноваційні рішення, серед яких бездротова передача енергії "через повітря" на відстань до півтора метра та твердотільні батареї-чипи. Ці чипи зменшені до розмірів мікросхеми та монтуються безпосередньо в плату пристрою, звільняючи корисний простір і знижуючи загальну вагу апарату.

Завдяки цьому українські виробники зможуть відмовитися від китайських комплектуючих. Нові елементи живлення фізично не здатні спалахнути чи вибухнути навіть у разі наскрізного пробиття уламком чи кулею. Крім того, вони безперебійно працюють при температурі -30 градусів. Зазначається, що таке "вічне серце" дозволить українським дронам долати понад 300 кілометрів у тил противника навіть після влучань.

З чим повернулися інженери з Токіо

За підсумками закритих переговорів українська сторона отримала офіційне запрошення на повноциклові заводи Азії. Головним аргументом для японських партнерів стали унікальні дані щодо верифікації виробів в реальних бойових умовах під впливом систем радіоелектронної боротьби.

Японський бізнес лише відкриває для себе Україну як глобальний центр інженерних рішень, перевірених практикою. Це не одностороння закупівля, а рівноправне партнерство: японська технологічна культура та якість в обмін на наш унікальний бойовий досвід,

– зазначив засновник PAWELL Battery Павло Єсип.

Шлях нових акумуляторів на передову

Метою співпраці у компанії називають створення прямого і постійного каналу постачання азійських деталей для всіх українських виробників дронів, що ліквідує залежність від сірого імпорту. Вже у першій половині 2027 року очікується прибуття в Україну тестових партій нових елементів.

Далі акумулятори пройдуть лабораторні краш-тести, а також випробування на фронті за участю військових та розробників БпЛА. На фінальному етапі розпочнеться серійне встановлення цих блоків на безпілотники та системи РЕБ.

Одночасно львівські розробники впроваджують на власному виробництві японську методологію ощадливого виробництва або ж Lean. Цей підхід має оптимізувати процеси збирання, виробничий процес та звести до нуля відсоток браку в готовій продукції.

До слова, Fire Point адаптувала своє озброєння до ураження стратегічних об'єктів російської армії без супутникових сервісів SpaceX. Завдяки вдосконаленим навігаційним системам їхнє озброєння здатне успішно завершувати бойові завдання навіть за умови відсутності зовнішнього сигналу.