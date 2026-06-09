Мерц і Макрон поховали спільний винищувач: закрили проєкт FCAS за 100 мільярдів євро, – ЗМІ

Амбітний проєкт FCAS – спільний винищувач шостого покоління Німеччини, Франції та Іспанії – закрито. Канцлер Фрідріх Мерц і президент Еммануель Макрон дійшли спільної думки, що компанії Dassault та Airbus виявилися нездатними узгодити умови реалізації проєкту.

Ідея спільного бойового літака виникла дев'ять років тому – стартовий постріл зробили тодішня канцлерка Ангела Меркель і Макрон у 2017 році. Питання остаточного закриття програми Мерц і Макрон обговорили під час кулуарних зустрічей на саміті ЄС – Західні Балкани в Чорногорії, повідомляє T-online.

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Airbus проти Dassault: дев'ять років суперечок замість літака

Проєкт FCAS передбачав цілісну систему: пілотовані літаки у зв'язці з дронами та захищеними цифровими комунікаційними структурами. Загальну вартість оцінювали понад 100 мільярдів євро.

Зверніть увагу! Головним каменем спотикання стало протистояння Dassault і Airbus. Французька компанія претендувала на домінуючу роль і більшу частку проєкту, тоді як німецька сторона наполягала на рівноправній участі згідно з початковими угодами. Суперечки щодо розподілу завдань, зон відповідальності та патентних прав затримували проєкт місяць за місяцем.

Ще одним структурним конфліктом стали різні вимоги до самого літака: французькій авіації потрібна машина, здатна злітати з авіаносця й нести ядерну зброю, тоді як Luftwaffe потребує насамперед швидкого перехоплювача. Мерц запропонував Макрону не продовжувати будівництво спільного бойового літака. З Єлисейського палацу повідомили, що обидва лідери шкодують про те, що промисловим партнерам не вдалося домовитися щодо подальшої долі проєкту.

Провал FCAS відбувається на тлі активних пошуків Європою власного шляху в авіації. Раніше 24 Канал писав, що європейські країни мали плани побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які могли б поступово надходити на озброєння з середини 2030-х років. Один із сценаріїв – спільна платформа, на базі якої кожна країна розробляє власну версію літака: Європа планує зменшити військову залежність від США та розробити заміну F-35.

Закриття FCAS відбувається у момент, коли Україна, навпаки, розширює власний авіаційний парк за рахунок партнерів. 28 травня 2026 року президент Зеленський та прем'єр Швеції Ульф Крістерссон офіційно оголосили про передачу Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen у модифікаціях C/D – як безоплатний подарунок, а ще 20 машин у версії E/F будуть придбані за кредитом ЄС.