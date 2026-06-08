Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, зазначивши, що ці ракети спеціально робили під замовлення для Сил оборони. Для американців передача такої зброї для України дуже вигідна.

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На що здатні американські ракети ERAM?

Авіаексперт пояснив, що тут мовиться про ракети AGM-188A проєкту ERAM. Раніше також було відомо про AGM-158 – це далекобійна ракета JASSM, яка працює на відстані понад 900 кілометрів, а експортний варіант на 400 кілометрів.

Перед інженерами було завдання створити засіб ураження, тобто ракету, для Сил оборони, який можна буде імплементувати на літаки F-16 для застосування на відстані 400 – 460 кілометрів.

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Тому цю ракету можна використовувати для ударів по позиціях російських систем протиповітряної оборони, які стоять на ТОТ або на території близької до кордону України, куди можна безпечно долетіти, наприклад, на F-16 і запустити її по території Росії,

– сказав він.

Храпчинський також зауважив, що в України є пряма заборона від Сполучених Штатів на використання великої кількості різних видів озброєнь по території Росії. Однак, ймовірно, відтоді, коли ми почали застосовувати власні розробки, США почали вбачати в цьому певну конкуренцію. Тому зараз американці активніше надають нам можливість використовувати свої засоби ураження або пропонують свої рішення.

"Тобто ми кажемо про те, що Сполучені Штати вбачають конкуренцію в оборонній сфері, і, відповідно, починають більш активно діяти. Це може бути позитивно для нас, тому що ми зможемо отримувати більше цікавих рішень", – зазначив авіаційний експерт.

За його словами, ми давно просили AGM-158 для застосування по території Росії. Адже при правильному пуску цієї ракети (коли є високий пуск та певні технологічні рішення) можна застосувати її на відстань до 900 кілометрів.

Додамо, що у серпні минулого року, за повідомленням ЗМІ, США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM. Відомо, що ці ракети досить стійкі до так званих класичних засобів радіоелектронної боротьби.