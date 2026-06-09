Идея совместного боевого самолета возникла девять лет назад – стартовый выстрел сделали тогдашний канцлер Ангела Меркель и Макрон в 2017 году. Вопрос окончательного закрытия программы Мерц и Макрон обсудили во время кулуарных встреч на саммите ЕС – Западные Балканы в Черногории, сообщает T-online.

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Airbus против Dassault: девять лет споров вместо самолета

Проект FCAS предусматривал целостную систему: пилотируемые самолеты в связке с дронами и защищенными цифровыми коммуникационными структурами. Общую стоимость оценивали более 100 миллиардов евро.

Обратите внимание! Главным камнем преткновения стало противостояние Dassault и Airbus. Французская компания претендовала на доминирующую роль и большую долю проекта, тогда как немецкая сторона настаивала на равноправном участии согласно первоначальным соглашениям. Споры о распределении задач, зон ответственности и патентных прав задерживали проект месяц за месяцем.

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Еще одним структурным конфликтом стали разные требования к самому самолету: французской авиации нужна машина, способная взлетать с авианосца и нести ядерное оружие, тогда как Luftwaffe нуждается прежде всего в быстром перехватчике. Мерц предложил Макрону не продолжать строительство совместного боевого самолета. Из Елисейского дворца сообщили, что оба лидера сожалеют о том, что промышленным партнерам не удалось договориться о дальнейшей судьбе проекта.

Провал FCAS происходит на фоне активных поисков Европой собственного пути в авиации. Ранее 24 Канал писал, что европейские страны имели планы построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могли бы постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов. Один из сценариев – общая платформа, на базе которой каждая страна разрабатывает собственную версию самолета: Европа планирует уменьшить военную зависимость от США и разработать замену F-35.

Закрытие FCAS происходит в момент, когда Украина, наоборот, расширяет собственный авиационный парк за счет партнеров. 28 мая 2026 года президент Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон официально объявили о передаче Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen в модификациях C/D – в качестве бесплатного подарка, а еще 20 машин в версии E/F будут приобретены по кредиту ЕС.