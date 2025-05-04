Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Newsweek.

Интересно "Вооружить Украину до зубов": известный пастор опубликовал заявление о поддержке Киева

Почему Европа думает заменить F-35

Многие европейские члены НАТО и северный сосед США, Канада, с ужасом наблюдали за внешнеполитической позицией, которую заняли чиновники Трампа, и потепление в отношениях страны с Кремлем.

На фоне этого Канада пересмотрела свои планы по закупке 88 истребителей пятого поколения F-35. Также уходящее в отставку правительство Португалии заявило в марте, что Лиссабон должен учитывать новую "геополитическую среду" и тщательно взвесить рекомендацию по закупке F-35, стоимость которых составляет примерно 100 миллионов долларов США за каждую единицу.

Кроме того, появились слухи, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе страны Европы на замену F-16, имеют "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать. Это также имело влияние на решение европейских государств о покупке истребителей.

Самолет F-35 производства Lockheed Martin – единственный истребитель пятого поколения, доступен западным военным из почти 20 стран.

Эксперты признают, что США действительно могут иметь влияние на эксплуатацию F-35. В частности, перестать обновлять их программное обеспечение или же закрыть доступ к разведывательным данным.

Поэтому у европейских стран есть планы построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.

По словам центральноевропейского чиновника, который занимается оборонным планированием, сейчас для европейских членов НАТО существует "больший стимул" участвовать в программах шестого поколения, возглавляемых именно европейскими странами. Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35.

Журналисты отмечают, что совместная британская, итальянская и японская программа по разработке истребителей шестого поколения, известная как Глобальная программа боевых воздушных сил (GCAP), была создана для того, чтобы страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без какого-либо внешнего вмешательства.

Франция, Германия и Испания работают над собственным проектом FCAS, хотя пока ожидается, что производство реактивного самолета шестого поколения в этих трех государствах будет запланировано через 10 лет после GCAP.

Проекты шестого поколения предусматривают разработку пилотируемых истребителей, которые будет еще труднее обнаружить, а также которые станут более автоматизированы и оснащены более совершенной авионикой и вооружением.

Со всем тем, Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США в военном плане. Сейчас для континента противовоздушная оборона – приоритет номер один на следующие два десятилетия, заявил центральноевропейский чиновник. Сейчас в Европе внимательно рассматриваются немецкие Iris-T как альтернативу Patriot.

В то же время полностью отказываться от импорта американского оружия Европа не собирается.