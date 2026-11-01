"Нових крилатих ракет не буде": Fire Point оголосила про зміну пріоритетів

Українська компанія Fire Point вирішила зосередити основні зусилля на розробленні балістичних ракет і не планує створювати нові моделі крилатих. Водночас виробник продовжить випуск ракети "Фламінго" та нарощуватиме її виробничі потужності.

Про плани компанії Денис Штілерман розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чому Fire Point відмовилася від нових крилатих ракет?

За його словами, можливостей ракети "Фламінго" наразі достатньо, тому розробляти інші моделі крилатих ракет Fire Point не планує.

Ми не плануємо робити нові моделі крилатих ракет, тому що вважаємо, що "Фламінго" для нашої компанії достатньо. І ми зараз сконцентровані на балістиці. "Фламінго" продовжує вироблятися, і виробництво її ми постійно нарощуємо, дублюємо, щоб не залежати від влучання ворогів,

– зазначив конструктор.

Також Штілерман повідомив, що ФП-7 уже пройшла бойові випробування, однак застосовувати її зі звичайною фугасною бойовою частиною поки економічно недоцільно.

Доставлення 200 кілограмів вантажу на відстань 300 кілометрів за допомогою ФП-7 коштує приблизно 600 тисяч доларів. Водночас аналогічне завдання можна виконати за близько 50 тисяч доларів.

Він пояснив, що балітична ракета повинна мати міцний корпус, через що в ній залишається менше місця для вибухівки. Це стосується варіантів зі звичайною бойовою частиною, а не касетною.

Тому замість однієї ФП-7 доцільніше використати 16 ракет ФП-2. Застосування перої стане економічно виправданішим після прийняття на озброєння її версії з касетною бойовою частиною.

Нагадаємо, українська оборонна компанія Fire Point завершує розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9. Найбільшу дальність у цій лінійці матиме друга, яка зможе долати до 800 – 850 кілометрів.

Маса бойової частини ракети сягатиме 800 кілограмів. Така дальність потенційно дозволить уражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії, зокрема в районі Москви та Санкт-Петербурга.

У Fire Point зазначають, що висока швидкість ракети – понад 1200 метрів за секунду – має підвищити її шанси подолати багаторівневу російську ППО. На відміну від безпілотників і крилатих ракет, балістичні цілі складніше перехоплювати сучасними системами протиповітряної оборони.

Наразі FP-9 проходить фінальні випробування, а завершити необхідні процедури кодифікації розробники планують у лютому 2026 року. Після цього ракету можуть офіційно прийняти на озброєння. У компанії також заявляють про плани долучитися до створення протибалістичного щита для Європи протягом наступних двох-трьох років.