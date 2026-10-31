Дістане до Москви: балістична ракета FP-9 проходить фінальні випробування, – Fire Point

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Про це в ефірі телемарафону заявив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

Коли FP-9 вдарить по Росії?

За словами Штілермана, балістична ракета FP-9 зараз проходить фінальні випробування. Невдовзі її планують застосувати в бойових умовах.

Ракета FP-9 може долати 800 – 850 кілометрів і нести бойову частину вагою до 800 кілограмів.

Вона здатна уражати цілі глибоко в тилу Росії, зокрема поблизу Москви та Санкт-Петербурга.

Раніше Україна вперше вдарила по окупантах балістичною ракетою FP-7. Конструктор зауважив, що наразі використання цієї ракети зі звичайною фугасною бойовою частиною економічно недоцільне.

Він пояснив, що доставляти 200 кілограмів вибухівки на відстань 300 кілометрів за допомогою FP-7 коштує близько 600 тисяч доларів. Натомість аналогічне завдання можна виконати приблизно за 50 тисяч доларів, використавши інші засоби.

Тому FP-7 планують використовувати з касетною бойовою частиною. Поки що замість однієї такої ракети вигідніше запускати 16 ракет FP-2.

Чи будуть нові розробки крилатих ракет?

Нових моделей крилатих ракет виробник розробляти не планує, натомість нарощуватиме випуск уже наявної ракети "Фламінго" (F-5).

За словами Штілермана, можливостей "Фламінго" наразі достатньо. Тому основні ресурси спрямували на балістичні розробки, а виробництво F-5 продовжать збільшувати.

Також компанія створює додаткові виробничі майданчики, щоб убезпечити випуск ракет від російських ударів.