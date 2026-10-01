Про це президент розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Україна працювала над виготовленням власної тактичної балістики FP-7. Глава держави зазначив, що відбулось її перше бойове застосування.

Він подякував військовим за результат. Також Зеленський анонсував її масове виготовлення.

Далі – виробництво,

– написав президент.

Запуск ракети FP-7: дивіться відео

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point активно працювала над балістичними FP-7 та FP-9. На початку вересня CEO компанії Ірина Терех зазначала, що обидві ракети вже перебувають на етапі випробувань.