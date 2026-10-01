Про це президент розповів у власних соцмережах.
Що сказав Зеленський?
Україна працювала над виготовленням власної тактичної балістики FP-7. Глава держави зазначив, що відбулось її перше бойове застосування.
Він подякував військовим за результат. Також Зеленський анонсував її масове виготовлення.
Далі – виробництво,
– написав президент.
Запуск ракети FP-7: дивіться відео
Нагадаємо, що українська компанія Fire Point активно працювала над балістичними FP-7 та FP-9. На початку вересня CEO компанії Ірина Терех зазначала, що обидві ракети вже перебувають на етапі випробувань.