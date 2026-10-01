Об этом президент рассказал в своих соцсетях.
Что сказал Зеленский?
Украина работала над изготовлением собственной тактической баллистики FP-7. Глава государства отметил, что состоялось её первое боевое применение.
Он поблагодарил военных за результат. Также Зеленский анонсировал массовое ее изготовление.
Далее – производство,
– написал президент.
Запуск ракеты FP-7: смотрите видео
Напомним, что украинская компания Fire Point активно работала над баллистическими FP-7 и FP-9. В начале сентября CEO компании Ирина Терех отмечала, что обе ракеты уже находятся на этапе испытаний.