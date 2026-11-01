"Нових крилатих ракет не буде": Fire Point оголосила про зміну пріоритетів

Adv

Про плани компанії Денис Штілерман розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чому Fire Point відмовилася від нових крилатих ракет?

За його словами, можливостей ракети "Фламінго" наразі достатньо, тому розробляти інші моделі крилатих ракет Fire Point не планує.

Ми не плануємо робити нові моделі крилатих ракет, тому що вважаємо, що "Фламінго" для нашої компанії достатньо. І ми зараз сконцентровані на балістиці. "Фламінго" продовжує вироблятися, і виробництво її ми постійно нарощуємо, дублюємо, щоб не залежати від влучання ворогів– зазначив конструктор.

Також Штілерман повідомив, що ФП-7 уже пройшла бойові випробування, однак застосовувати її зі звичайною фугасною бойовою частиною поки економічно недоцільно.

Доставлення 200 кілограмів вантажу на відстань 300 кілометрів за допомогою ФП-7 коштує приблизно 600 тисяч доларів. Водночас аналогічне завдання можна виконати за близько 50 тисяч доларів.

Він пояснив, що балітична ракета повинна мати міцний корпус, через що в ній залишається менше місця для вибухівки. Це стосується варіантів зі звичайною бойовою частиною, а не касетною.

Тому замість однієї ФП-7 доцільніше використати 16 ракет ФП-2. Застосування перої стане економічно виправданішим після прийняття на озброєння її версії з касетною бойовою частиною.

Ще одна балістична розробка Fire Point – ФП-9 – проходить фінальні випробування. Незабаром її планують застосувати на полі бою.