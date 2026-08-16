Military 24 Зброя і технології Росію накривають "Фламінго": росіяни бідкаються через різке збільшення ударів
16 серпня, 21:36
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Росію накривають "Фламінго": росіяни бідкаються через різке збільшення ударів

Софія Рожик

Українські військові суттєво посилили ракетний тиск на стратегічні об'єкти Росії. Вітчизняні крилаті ракети все частіше проривають ворожу оборону.

Як підрахувало російське видання "Агентство", з початку літа інтенсивність застосування українських ракет "Фламінго" зросла майже вдвічі. 

Що відомо про атаки "Фламінго" на Росію?

З червня міноборони Росії відзвітували як мінімум про 57 нібито збитих ракет "Фламінго". Це майже вдвічі більше, ніж з лютого до травня, коли було "збито" 31 ракету. 

За останні два тижні окупанти повідомили вже про щонайменше 25 таких цілей, за липень – 20, за червень — 12.

РосЗМІ хваляться, що весною ці ракети збивали нібито значно рідше: у травні – 7, у квітні – 4, у березні – 5. У лютому начебто знищили 15 ракет. 

Російські аналітики бідкаються, що нарощування ударів може бути пов'язане з розширенням виробництва ракет.

Влітку ЗСУ завдали уже як мінімум 4 успішні удари "Фламінго". 

Зокрема, нагадаємо, що 15 серпня було уражено ракетно-космічний центр "Прогрес". Нібито постраждали дві людини, а загиблих немає.

Окрім того, 10 червня ракети завдали удару по "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, який виробляє модулі для дронів-камікадзе. 

27 червня – підприємство ВПК "Титан-Барікади" у Волгограді. Там виробляють пускові установки комплексів "Ярс", "Тополь-М" та "Сармат".

24 липня Україна завдала удару по Кірову, під час якого атакували машинобудівне підприємство "АВІТЕК".

Ще раніше "Фламінго" використовували для атаки на Воткінський завод в Удмуртії, "Промсинтез" у Самарській області, "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, полігон "Капустин Яр".

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