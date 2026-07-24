Про це президент України написав у своїх соцмережах.

Які результати уражень 24 липня?

Зеленський пояснив, що уражене підприємство постачало компоненти для авіаційної та ракетної техніки росіян, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні.

Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь,

– наголосив глава держави.

Цієї ночі українські далекобійні санкції також спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту.

Окрім цього, президент зазначив, що були й інші ураження. Зокрема, триває операція щодо російської логістики, яка забезпечує російську окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням.

Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів. Слава Україні!

– додав Володимир Зеленський.