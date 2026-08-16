Як підрахувало російське видання "Агентство", з початку літа інтенсивність застосування українських ракет "Фламінго" зросла майже вдвічі.

Що відомо про атаки "Фламінго" на Росію?

З червня міноборони Росії відзвітували як мінімум про 57 нібито збитих ракет "Фламінго". Це майже вдвічі більше, ніж з лютого до травня, коли було "збито" 31 ракету.

За останні два тижні окупанти повідомили вже про щонайменше 25 таких цілей, за липень – 20, за червень — 12.

РосЗМІ хваляться, що весною ці ракети збивали нібито значно рідше: у травні – 7, у квітні – 4, у березні – 5. У лютому начебто знищили 15 ракет.

Російські аналітики бідкаються, що нарощування ударів може бути пов'язане з розширенням виробництва ракет.

Влітку ЗСУ завдали уже як мінімум 4 успішні удари "Фламінго".

Зокрема, нагадаємо, що 15 серпня було уражено ракетно-космічний центр "Прогрес". Нібито постраждали дві людини, а загиблих немає.

Окрім того, 10 червня ракети завдали удару по "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, який виробляє модулі для дронів-камікадзе.

27 червня – підприємство ВПК "Титан-Барікади" у Волгограді. Там виробляють пускові установки комплексів "Ярс", "Тополь-М" та "Сармат".

24 липня Україна завдала удару по Кірову, під час якого атакували машинобудівне підприємство "АВІТЕК".

Ще раніше "Фламінго" використовували для атаки на Воткінський завод в Удмуртії, "Промсинтез" у Самарській області, "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, полігон "Капустин Яр".