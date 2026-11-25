США шукають можливості швидко наростити випуск військових безпілотників. До цього можуть долучитися автомобільні гіганти, однак Ford уже уточнив, про яку співпрацю з військовими веде переговори.

Пентагон обговорює з Ford, General Motors та іншими виробниками постачання комплектуючих для військових дронів. Про це 24 листопада повідомила The Wall Street Journal. Серед можливих деталей – двигуни, приводи та сенсори. За даними видання, GM розглядає виробництво моторів для безпілотників.

Що підтвердили у Ford і General Motors?

Після публікації з'явилося уточнення від Ford. Представник компанії розповів Reuters, що переговори з Пентагоном стосувалися військових автомобілів та співпраці з американською Revolution Space над сучасними супутниками. Про міноритарну інвестицію в цю компанію Ford оголосив напередодні.

Тобто Ford підтвердив контакти з військовими, але в цьому коментарі не оголосив про запуск виробництва дронів чи деталей до них.

General Motors відмовилася коментувати повідомлення WSJ по суті. Водночас компанія наголосила на можливостях свого оборонного підрозділу GM Defense та готовності допомагати американській оборонній промисловості.

Представник Пентагону у відповіді Reuters підтвердив ширшу роботу з виробниками та постачальниками у США. Її мета – створити промислову базу, здатну швидше випускати й підтримувати безпілотні та автономні системи. Конкретних домовленостей з автоконцернами він не розкрив.

Навіщо США нарощують виробництво дронів?

Американські військові вже реалізують програму Drone Dominance. На її офіційному сайті йдеться про план вартістю 1 мільярд доларів, який має прискорити закупівлю малих ударних безпілотників і розвиток виробництва у США. Заявлена мета – придбати понад 200 тисяч дронів до 2027 року.

Пентагон робить ставку на відносно дешеві апарати, які можна масово постачати бойовим підрозділам. Виробники мають проходити випробування, після яких переможці отримують замовлення на серійні вироби.

Це допомагає пояснити інтерес до великих промислових компаній. Для масового випуску безпілотників потрібні стабільні поставки деталей, контроль якості та можливість швидко збільшувати обсяги. Водночас участь автомобільної компанії в такому ланцюжку сама по собі ще не означає, що вона складатиме готові бойові дрони.

Окремо США розвивають і далекобійні ударні системи. Раніше Мілітарі24 розповідав про американські аналоги "Шахедів" LUCAS та їхнє застосування.

До чого тут український досвід?

В Україні масове виробництво безпілотників розвивається під тиском щоденних потреб фронту. У США визнають, що їхня промисловість ще має надолужити відставання в цьому напрямку.

Як раніше писав Мілітарі24, представник Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц заявляв, що американська оборонна промисловість ще не досягла українського рівня виробництва дронів. Серед складнощів – розгортання виробництва та забезпечення його комплектуючими.

Саме тому в цій історії важливі не лише назви Ford чи General Motors. Йдеться про здатність перетворити військовий попит на стабільний серійний випуск. Водночас повідомлення про переговори не дає підстав говорити про майбутні поставки таких дронів Україні.