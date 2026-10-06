Франція вперше за три роки запустила балістичну ракету M51: Макрон показав кадри

Франція 6 жовтня провела запуск стратегічної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна. Випробування відбулося без ядерної бойової частини, а ракета впала в Північній Атлантиці.

За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон, який назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування.

Що відомо про випробування ракети?

Пуск M51.3 став першим запуском балістичної ракети з французького атомного підводного човна за три роки. Його провели з підводного ракетоносця Le Vigilant, який перед цим пройшов тривале технічне обслуговування.

Ракету запустили без ядерного заряду. За даними французьких ЗМІ, вона подолала близько 4700 кілометрів і впала в Північній Атлантиці.

Франція випробувала ядерну ракету: дивіться відео

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

У районі запланованого пуску заздалегідь запровадили обмеження для судноплавства, які діятимуть до 21 жовтня.

Підводний човен Le Vigilant проходив ремонт з осені 2023 року. Роботи включали обслуговування реакторної установки, озброєння та інших систем, після чого корабель мав пройти морські випробування.

Модифікація M51.3 офіційно набула оперативної готовності у жовтні 2025 року. Вона отримала покращені дальність, точність і здатність долати системи протиракетної оборони, а також може оснащуватися новою ядерною бойовою частиною TNO-2.

Перший кваліфікаційний запуск M51.3 відбувся у листопаді 2023 року з наземного випробувального комплексу в Біскарроссі. Тоді ракета також летіла без ядерної бойової частини.

Президент Франції Еммануель Макрон особисто спостерігав за запуском із борту багатофункціонального фрегата "Овернь".

Цей технічний успіх – нова демонстрація надійності нашого стримування, стійкість якого гарантована. Щоб бути вільним, треба викликати страх. А щоб викликати страх, треба бути сильним,

– сказав він.

Макрон також заявив, що Франція продовжує масштабне оновлення своїх стратегічних можливостей. Париж працює над новими підводними човнами та гіперзвуковими стратегічними ракетами.

"Щоб захистити французів від загроз у довгостроковій перспективі, я розпочав оновлення наших можливостей на наступні десятиліття ще у 2017 році. Через десять років бюджет наших збройних сил подвоїться, – зауважив Макрон.

Президент додав, що французькі майбутні стратегічні підводні човни вже перебувають на етапі розробки, а цього року розпочалася програма створення гіперзвукових і маневрових стратегічних ракет для повітряного компонента ядерного стримування.

Нагадаємо, найближчим часом українські пілоти вирушать до Франції, де розпочнуть навчання на багатоцільових винищувачах Rafale. Також Україна очікує нові поставки озброєння, які мають прибути найближчим часом. Окремо сторони працюють над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні, а також над підготовкою системи FREYJA.