За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон, який назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування.

Що відомо про випробування ракети?

Пуск M51.3 став першим запуском балістичної ракети з французького атомного підводного човна за три роки. Його провели з підводного ракетоносця Le Vigilant, який перед цим пройшов тривале технічне обслуговування.

Ракету запустили без ядерного заряду. За даними французьких ЗМІ, вона подолала близько 4700 кілометрів і впала в Північній Атлантиці.

Франція випробувала ядерну ракету: дивіться відео

У районі запланованого пуску заздалегідь запровадили обмеження для судноплавства, які діятимуть до 21 жовтня.

Підводний човен Le Vigilant проходив ремонт з осені 2023 року. Роботи включали обслуговування реакторної установки, озброєння та інших систем, після чого корабель мав пройти морські випробування.

Модифікація M51.3 офіційно набула оперативної готовності у жовтні 2025 року. Вона отримала покращені дальність, точність і здатність долати системи протиракетної оборони, а також може оснащуватися новою ядерною бойовою частиною TNO-2.

Перший кваліфікаційний запуск M51.3 відбувся у листопаді 2023 року з наземного випробувального комплексу в Біскарроссі. Тоді ракета також летіла без ядерної бойової частини.

Президент Франції Еммануель Макрон особисто спостерігав за запуском із борту багатофункціонального фрегата "Овернь". ґ

Цей технічний успіх – нова демонстрація надійності нашого стримування, стійкість якого гарантована. Щоб бути вільним, треба викликати страх. А щоб викликати страх, треба бути сильним,

– сказав він.

Макрон також заявив, що Франція продовжує масштабне оновлення своїх стратегічних можливостей. Париж працює над новими підводними човнами та гіперзвуковими стратегічними ракетами.

"Щоб захистити французів від загроз у довгостроковій перспективі, я розпочав оновлення наших можливостей на наступні десятиліття ще у 2017 році. Через десять років бюджет наших збройних сил подвоїться, – зауважив Макрон.

Президент додав, що французькі майбутні стратегічні підводні човни вже перебувають на етапі розробки, а цього року розпочалася програма створення гіперзвукових і маневрових стратегічних ракет для повітряного компонента ядерного стримування.