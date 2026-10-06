За запуском наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал испытание демонстрацией надежности французского ядерного сдерживания.

Что известно об испытании ракеты?

Запуск M51.3 стал первым запуском баллистической ракеты с французской атомной подводной лодки за три года. Его провели с подводного ракетоносца Le Vigilant, который перед этим прошел длительное техническое обслуживание.

Ракету запустили без ядерного заряда. По данным французских СМИ, она преодолела около 4700 километров и упала в Северной Атлантике.

Франция испытала ракету: смотрите видео

В районе запланированного запуска заранее ввели ограничения для судоходства, которые будут действовать до 21 октября.

Подводная лодка Le Vigilant проходила ремонт с осени 2023 года. Работы включали обслуживание реакторной установки, вооружения и других систем, после чего корабль должен был пройти морские испытания.

Модификация M51.3 официально обрела оперативную готовность в октябре 2025 года. Она получила улучшенные дальность, точность и способность преодолевать системы противоракетной обороны, а также может оснащаться новой ядерной боевой частью TNO-2.

Первый квалификационный запуск M51.3 состоялся в ноябре 2023 года с наземного испытательного комплекса в Бискарроссе. Тогда ракета также летела без ядерной боевой части.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично наблюдал за запуском с борта многофункционального фрегата "Овернь".

Этот технический успех – новая демонстрация надежности нашего сдерживания, устойчивость которого гарантирована. Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным,

– сказал он.

Макрон также заявил, что Франция продолжает масштабное обновление своих стратегических возможностей. Париж работает над новыми подводными лодками и гиперзвуковыми стратегическими ракетами.

"Чтобы защитить французов от угроз в долгосрочной перспективе, я начал обновление наших возможностей на следующие десятилетия еще в 2017 году. Через десять лет бюджет наших вооруженных сил удвоится", – отметил Макрон.

Президент добавил, что будущие французские стратегические подводные лодки уже находятся на этапе разработки, а в этом году стартовала программа создания гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет для воздушного компонента ядерного сдерживания.

Напомним, в ближайшее время украинские пилоты отправятся во Францию, где начнутся учения на многоцелевых истребителях Rafale. Также Украина ожидает новые поставки вооружения, которые должны поступить в ближайшее время. Отдельно стороны работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине, а также над подготовкой системы FREYJA.