Україна може стати полігоном для випробувань французького аналога HIMARS

Про можливі випробування повідомив оглядач French Aid to Europe в X із посиланням на анонімне джерело. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Франція замінює застарілі LRU

Проєкт Thundart був офіційно представлений у червні 2026 року на міжнародній виставці Eurosatory.

Тоді Міністерство збройних сил Франції повідомило, що саме розробка компаній MBDA та Safran замінить реактивні системи Lance-Roquettes Unitaire (LRU), які сьогодні перебувають на озброєнні французької армії. Це зброя, аналогічна американським HIMARS.

Новий комплекс використовує керовані 227-мм ракети, сумісні з пусковими установками LRU. Це дозволить модернізувати наявні системи без повної їх заміни.

Selon une source anonyme, des prototypes du système THUNDART, qui sera la future capacité de frappe dans la profondeur de l’armée de Terre et qui va succéder aux LRU, devraient être testés en Ukraine pour obtenir le label “combat-proven”. pic.twitter.com/I8HGDoAap5 — French Aid to Europe (@aidefranceukr) July 23, 2026

На першому етапі – 150 км, у майбутньому – до 500 км

Початкова дальність нової ракети становитиме близько 150 кілометрів.

У межах другої фази програми, яку планують реалізувати до 2035 року, цей показник мають збільшити до 500 кілометрів.

Інші характеристики ракети, зокрема масу, довжину та тип бойової частини, розробники поки не розкривають.

Ракета Thundart. Фото: MBDA

Український досвід врахували під час розробки

За систему наведення відповідає компанія Safran.

Вона використовує інерційну та супутникову навігацію GPS/INS, побудовану на технологіях, які вже застосовуються у французьких керованих авіабомбах AASM HAMMER.

Раніше представники Safran розповідали виданню Janes, що досвід використання цих боєприпасів в Україні став одним із ключових факторів під час створення Thundart. Насамперед це стосується роботи в умовах потужного придушення сигналів супутникової навігації засобами радіоелектронної боротьби.

Вісім ракет на одному шасі

За створення ракети відповідає MBDA, яка розробляє корпус, бойову частину та підривник.

Твердопаливний двигун створює компанія Roxel.

Пускову установку змонтують на шасі вантажівки Scania 8×8. Один транспортно-пусковий контейнер вміщуватиме вісім ракет, а спеціальний механізм забезпечить швидке перезарядження.

Чому це важливо

Україна вже неодноразово ставала майданчиком для випробувань новітніх західних систем озброєння. Саме реальний бойовий досвід дозволяє виробникам швидко вдосконалювати свої розробки та підтверджувати їхню ефективність. Раніше виробник Ruta для України разом з Rheinmetall створюватиме аналог HIMARS і крилаті ракети.

Якщо Thundart дійсно пройде випробування в Україні, це стане важливим етапом для французької оборонної промисловості. Водночас українські військові отримають можливість протестувати одну з найперспективніших європейських систем далекобійної ракетної артилерії ще до її масового надходження на озброєння.