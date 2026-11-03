Британія, Італія та Японія виділили 4,6 мільярда фунтів на винищувач шостого покоління

Три країни переходять до наступного етапу розробки перспективного винищувача GCAP, який має надійти на озброєння у 2035 році. Новий літак отримає технології малопомітності, штучний інтелект і сучасні системи зв'язку, а також зможе діяти разом із бойовими безпілотниками. Спільний контракт на 4,6 мільярда фунтів став одним із найбільших етапів фінансування програми.

Велика Британія, Італія та Японія уклали контракт на 4,6 мільярда фунтів стерлінгів із міжнародною компанією Edgewing, яка відповідає за розробку винищувача шостого покоління в межах програми Global Combat Air Programme (GCAP). Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Угоду підписали 3 липня 2026 року, а не в листопаді. Вона розрахована на 18 місяців і передбачає завершення поглибленого опрацювання концепції, деталізацію конструкції та підготовку наступних випробувань.

Що розробляють за 4,6 мільярда фунтів

Програма GCAP розпочалася у 2022 році, коли Велика Британія, Італія та Японія вирішили об'єднати свої проєкти перспективної бойової авіації.

Майбутній винищувач має замінити частину наявних бойових літаків трьох країн та забезпечити перевагу в повітрі проти сучасних систем ППО і винищувальної авіації противника.

Однак контракт не означає початку серійного виробництва чи закупівлі готових літаків. Edgewing отримала фінансування на наступний етап проєктування й інженерних робіт, під час якого визначатимуть остаточні вимоги до машини та перевірятимуть технічні рішення.

Це вже друга велика угода із цією компанією. У квітні 2026 року міжнародне агентство GCAP виділило їй 686 мільйонів фунтів, а липневий контракт розширив фінансування програми до кінця 2027 року. Такі деталі підтвердила Edgewing.

Edgewing об'єднує британську BAE Systems, італійську Leonardo та японську Japan Aircraft Industrial Enhancement. Компанія виступає головним розробником літака та координує інженерні роботи між трьома державами.

Макет перспективного винищувача GCAP на виставці DSEI 2025 у Лондоні. Фото: Reuters / Toby Melville.

Чим винищувач шостого покоління відрізнятиметься від F-35

GCAP розробляють як малопомітний бойовий літак із сучасними радарами, потужними засобами радіоелектронної боротьби та цифровою архітектурою. Передбачається, що його електронні системи зможуть швидко обмінюватися інформацією з іншими літаками, наземними командними пунктами та автономними платформами.

Особливу увагу приділяють штучному інтелекту. Його планують використовувати для обробки даних із сенсорів, підтримки рішень пілота й взаємодії з безпілотниками.

Водночас точні характеристики двигунів, швидкість, дальність польоту, озброєння та радіолокаційна помітність майбутнього GCAP поки не розкриваються.

Ідея створення літака шостого покоління полягає не лише в поліпшенні характеристик винищувача. Розробники намагаються перетворити його на центр управління іншими бойовими платформами, частина яких не матиме пілота.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, американська Northrop Grumman вже випробувала автономний реактивний літак YFQ-48A Talon Blue. Такі безпілотники у перспективі мають працювати разом із пілотованими винищувачами, виконуючи розвідку, створюючи перешкоди та беручи на себе частину небезпечних завдань.

Британський GCAP створюють із розрахунком на подібну взаємодію. Проте склад майбутньої безпілотної групи та конкретні способи управління нею ще не оголошені.

Британія окремо інвестує 8,6 мільярда фунтів

Спільний контракт на 4,6 мільярда фунтів фінансують усі три держави-учасниці програми. При цьому Велика Британія передбачила у власному оборонному інвестиційному плані 8,6 мільярда фунтів на GCAP протягом чотирьох років.

Це окреме бюджетне зобов'язання британського уряду, а не додаткова одноразова виплата Edgewing. Тому складати обидві суми й називати результат вартістю розробки літака некоректно.

За даними британського Міноборони, роботи над перспективною бойовою авіацією вже підтримують близько 4500 робочих місць у країні. До виробничого ланцюга залучено приблизно 600 організацій.

Інженери використовують цифрові моделі літаків, роботизоване виробництво, доповнену реальність та адитивні технології. Вони мають скоротити час між створенням конструкції, її перевіркою та виготовленням дослідних компонентів.

Паралельно Британія інвестує у свою чинну бойову авіацію. Оборонний план передбачає понад 1,1 мільярда фунтів на модернізацію Eurofighter Typhoon, 2,2 мільярда на нові F-35 та 300 мільйонів на початкові роботи над британським автономним бойовим літаком.

Перші літаки GCAP очікують у 2035 році

Велика Британія, Італія та Японія планують ввести новий винищувач в експлуатацію у 2035 році. Для цього розробникам необхідно завершити проєктування, виготовити дослідні зразки, провести льотні випробування та підготувати серійне виробництво.

Термін 2035 року залишається цільовим. У липні керівник Edgewing Марко Цофф заявив Reuters, що компанія прагне зберегти цей графік навіть у разі приєднання до програми нових держав.

Для України розвиток таких літаків цікавий насамперед технологічними рішеннями, які згодом можуть з'явитися й на інших бойових платформах. Зокрема, це інтеграція безпілотних напарників, нових сенсорів і систем обробки інформації.

Наразі українські Повітряні сили зосереджені на літаках попередніх поколінь. Як повідомляв Мілітарі 24, Україна розглядає Gripen, Rafale та F-16 як основу майбутнього авіапарку.

Також Lockheed Martin обговорює можливість спеціальної модифікації F-16 для України, зокрема із сучасним радаром AESA та ширшим набором озброєння.

Проте навіть для країн-розробників GCAP залишається довгостроковим проєктом. Новий контракт дозволяє продовжувати інженерні роботи, але перші серійні машини ще потрібно створити, випробувати й підготувати до експлуатації.